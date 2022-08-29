  • USD: 18,20 - 18,23
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gülşen'in tutukluluğu sürecek mi, serbest mi kalacak? Mahkeme bugün kararını verecek

İmam hatipler hakkındaki çirkin açıklamasından sonra tutuklanan Gülşen için bugün karar verilecek. Avukatı, tutukluğa itiraz etmişti, mahkeme ya tutukluluğun devamına karar verecek ya da Gülşen'i serbest bırakacak.

Ekleme: 29.08.2022 - 10:27 Güncelleme: 29.08.2022 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Gülşen'in tutukluluğu sürecek mi, serbest mi kalacak? Mahkeme bugün kararını verecek30 Nisan'da İstanbul'da verdiği konserde 'İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' diyen Gülşen, gelen tepkilerin ardından sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

'SADECE ŞAKALAŞMIŞTIK'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gündem olan sözler sonrasında şarkıcı hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen soruşturma başlattı. 25 Ağustos'ta polis tarafından evinde gözaltına alınan Gülşen, basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısına ifade verdi. Şarkıcı ifadesinde 'Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur' dedi.

TUTUKLANDI

Gülşen bu ifadesi sonrası adli kontrolün yeterli kalmayacağı gerekçesiyle tutuklandı. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Gülşen kararın ardından Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Şarkıcının avukatı Emek Emre, İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunuldu.

BUGÜN İTİRAZ DİLEKÇESİ KARARA BAĞLANACAK

Bugünse Gülşen için karar günü. İtiraz dilekçesini 3 gün içinde değerlendirmek zorunda olan mahkeme, bugün Gülşen'in tutukluluğuna ya devam kararı verecek ya da şarkıcıyı serbest bırakacak.
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuşuyor!
Bakan Koca'dan TUS açıklaması!
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor! Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Ünsal Ban evinde Ankara Kuşu ile birlikte yakalandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'su zammı' tepkisi
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor...
CHP'den yine ağaç katliamı! Boğaz manzarası için ağaçları kestiler
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi.
'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Dikkat çeken enerji vurgusu...
Enerji krizinde kemer sıkma politikası devrede: Avrupa’da önlemler sıkılaşıyor
Yunanistan'ın S-300 yalanı ortaya çıkmıştı! ABD'den Yunan tacizine kalkan...
Bakan Murat Kurum'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin açıklama
Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde
Rekabet Kurulu'na üst üste atamalar... Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!