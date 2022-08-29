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Eski sevgilisine WhatsApp’tan öyle mesajlar yolla ki: Melek Bezaroğlu soluğu karakolda aldı!

Melek Bezaroğlu sosyal medyadan video paylaştı. Eski sevgilisinin kendisini 3 yıldır tehdit ettiğini anlattı. "Çocuğumla dışarı çıktığımda tedirgin olmak, arkama bakmak istemiyorum" diyen genç kadın yardım çağrısı yaptı. Eski sevgilisi M.K'nin WhatsApp'tan yolladığı mesajlar ise dehşete düşürdü…

Ekleme: 29.08.2022 - 12:34 Güncelleme: 29.08.2022 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıklamalarda bulunup, yardım isteyen Melek Bezaroğlu, 3 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi M.K.'nin kendisini sürekli tehdit ettiğini iddia etti. Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, 1 ay cezaevinde yatıp, açılan 4 davada hakkında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararı verildiğini belirttiği M.K.'nin tutuklanmasını istedi.

Sosyal medyadan yayınladığı videoda Bezaroğlu, "Yaklaşık üç yıldır akıl sağlığının yerinde olmadığını sonradan öğrendiğim bir kişiyle mücadele ediyorum. Bu kişi hakkında emniyete de savcılığa da CİMER'e de sürekli şikayetçi oldum. Aynı kişi adına 4 farklı dava açtım ve dördünde kazandım fakat hükmün açıklanması geri bırakıldı.

BİR HANIMEFENDİNİN DAHA ŞİKAYETİ VAR

Sonuç olarak kendisi sadece bir ay kadar Metris cezaevinde kaldı. Çıkar çıkmaz aynı davranışlara devam etti. Şu an kendisi hakkında bir davam daha devam etmekte. Bir hanımefendinin daha şikayeti mevcut" dedi.

Bezaroğlu açıklamasının devamında, "Adıma farklı hesaplar açarak beni küçük düşürücü paylaşımlarda bulunan, tehdit eden, hakaret eden bu adam hakkındaki lütfen artık işlem yapılsın.

Bu durum beni gerçekten çok yordu. Çevremdeki insanları, ailemi, arkadaşlarımı açtığı sahte sosyal medya hesaplarıyla taciz ve tehdit ediyor. 'Bugün bunu giymişsin, şurada beklemişsin' gibi mesajlar atıyor.

Bununla ilgili emniyete bilgi verdim. Çocuğumla dışarı çıktığımda tedirgin olmak, arkama bakmak istemiyorum.

Bir yerde bir eksiklik var, bir şeyler eksik gidiyor ama bununla ilgili en kısa sürede çözüm bulunmasını rica ediyorum.

Adalet yerini bulacak biliyorum ama benim bununla ilgili sabrım kalmadı" ifadelerini kullandı.
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