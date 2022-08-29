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Eşine bunu söyleyen yanar! Tazminat sebebi sayıldı

Yargıtay, eşine "Çirkin karı" diyen kocayı suçlu buldu. Kocanın sözünün kişilik haklarına saldırı olduğu belirtilerek tazminat ödemesine karar verildi.

Ekleme: 29.08.2022 - 09:48 Güncelleme: 29.08.2022 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Eşine bunu söyleyen yanar! Tazminat sebebi sayıldı
Ankara'da çift arasında yaşanan boşanma davası içtihatlara girdi. Karısına 'Çirkin karı. Güzel ve zengin değilsin' gibi sözleri söyleyen koca, boşanma davasında tam kusurlu bulundu. Yerel mahkemenin manevi tazminat talebini reddetmesi üzerine kadının başvurduğu Yargıtay'ın yolunu tutan kadının itirazı üzerine 2. Hukuk Dairesi kadının kişilik haklarına saldırı olduğunu, erkeğin manevi tazminata da hükmedilmesi gerektiğini belirterek yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.

Ankara'da yaşayan Nurdan M., eşinin kendisine sataşma şeklinde hal ve hareketlerinin bulunduğunu, 'çirkin karı' dediğini belirterek Aile Mahkemesine boşanma davası açtı. Nurdan M., ayrıca kocası Ahmet M.'nin kendisinin güzel ve zengin olmadığını, başkaları gibi güzel bir eşinin bulunmadığı söylediği, 'eş ve çocuk her zaman bulunur anne baba bulunmaz' dediğini belirtti. Aile mahkemesi boşanma ve manevi tazminat davasıyla ilgili verdiği kararda erkeğin tamamen kusurlu olduğu belirterek boşanmalarına karar verdi. Kadının talep ettiği kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat ise mahkeme tarafından kişilik haklarına saldırı olmadığı belirtilerek reddedildi.

'ÇİRKİN KARI' SALDIRISINA MARUZ KALAN KADIN YARGITAY'A GİTTİ

Yerel mahkemenin kadının kişilik haklarının saldırıya uğramadığı gerekçesiyle manevi tazminat talebinin reddine karar vermesinin ardından Nurdan M., dava dosyasını Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise içtihatlara giren bir karara imza attı.

2. Hukuk Dairesi kararında Ahmet M.'nin karısına 'çirkin karı' dediği, bunun yanın da ise güzel ve zengin olmadığını, başkaları gibi güzel bir eşinin bulunmadığına ilişkin sözler söylediğini belirterek erkeğin eylemlerinin kadının kişilik haklarına saldırı teşkil edecek mahiyette olduğu belirtildi.

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI VAR, MANEVİ TAZMİNAT ÖDESİN

2. Hukuk Dairesi, kadına 'çirkin karı' denildiği vurgulanarak kişilik haklarına saldırı olduğu, kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği belirtildi. Yerel mahkemenin verdiği karar bozularak geri gönderildi.
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