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Ekrem İmamoğlu adaylık sevdasıyla milyonları PR'a akıttı İstanbul kaderine terk edildi! Çürüyen Şükrübey metrobüs durağı tepki çekti

İstanbul'da göreve geldiği 2019 yılından bu yana var olan sorunları çözmek yerine yenilerini ekleyen CHP'li İBB, yüz milyonlarca lirayı reklama ve tanıtıma ayırırken şehri adeta kaderine terk etti. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediyede toplu ulaşım araçlarındaki sıkıntı duraklara da yansıdı. Avcılar'daki Şükrübey Durağı bakımsızlıktan adeta çürümeye terk edildi.

Ekrem İmamoğlu adaylık sevdasıyla milyonları PR'a akıttı İstanbul kaderine terk edildi! Çürüyen Şükrübey metrobüs durağı tepki çekti
Ekleme: 29.08.2022 - 15:19 Güncelleme: 29.08.2022 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu adaylık sevdasıyla milyonları PR'a akıttı İstanbul kaderine terk edildi! Çürüyen Şükrübey metrobüs durağı tepki çekti
2019 yılında İstanbul'da yapılan yerel seçimlerin üzerinden 3 yılı aşkın bir süre geçti.


Göreve gelmeden önce 16 milyon İstanbullu'ya çeşitli vaatlerde bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu, koltuğa oturduktan sonra vaatlerini yapmak yerine İstanbul'da işleyen çarkı da bozarak var olan problemlere yenilerini ekledi.

İETT VE METROBÜSLER DÖKÜLÜYOR

Toplu ulaşım araçları bakımsızlıktan adeta dökülürken, İETT ve metrobüslerden her gün arıza, yangın, kaza haberleri gelmeye devam ediyor. Araçların bakım ihalesini CHP'li yandaşı Özgür Karabat'ın şirketine veren İmamoğlu yönetiminde her geçen gün toplu ulaşımdaki sıkıntı vatandaşı daha da fazla isyan ettiriyor.

METROBÜS DURAĞI KADERİNE TERK EDİLDİ

İstanbul Avcılar'da bulunan Şükrübey Metrobüs Durağı adeta kaderine terk edildi. Her gün on binlerce kişinin kullandığı duraktaki üst geçit çürüdü. Vatandaşlar çürüyen durağın görüntüsünü sosyal medyada paylaşarak İBB'ye tepki gösterdi. Çürüyen, her tarafı paslanan üst geçitten geçmeye korktuğunu ifade eden vatandaşlar, üst geçidin bakımsızlık nedeniyle çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLERDEN BAZILARI

Ekrem İmamoğlu adaylık sevdasıyla milyonları PR'a akıttı İstanbul kaderine terk edildi! Çürüyen Şükrübey metrobüs durağı tepki çekti


YÜZ MİLYONLAR REKLAM VE TANITIMA
İBB Başkanlığı görevinden çok 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmanın peşinde olan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un yüz milyonlarını sorunları çözmek yerine kendi PR'ını yapmak için yandaş şirketlere akıttı. Kasım 2021'de 43 milyar 650 milyon TL olarak açıklanan İBB'nin 2022 bütçesinde reklam ve tanıtıma 849 milyon liralık bütçe ayırmıştı. Tartışma konusu olan Karadeniz turuna da İBB bütçesinden karşılayan İmamoğlu, kendi PR'ını yapabilmek için İstanbul'un paralarını adeta heba ediyor.
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