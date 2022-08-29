Son günlerde provokasyonlarını artıran Yunanistan, Türk uçaklarına taciz girişiminde bulunmaya devam ediyor.Dün Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada 23 Ağustos tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'ların Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu sırasında Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz edildiği aktarıldı.Açıklamada, 'F-16'lar, bu düşmanca eyleme rağmen, planlı görevlerini tamamlayarak, emniyetli bir şekilde üslerine döndü.' ifadelerine yer verildi.Devlet Bahçeli: Yunanistan ın tacizlerini sıklaştırması yüz yıllık kuyruk acısının yansımasıdır #1MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle yazılı bir basın açıklamasında bulundu.Açıklamalarında Yunanistan'a değinen Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:'Yunanistan'ın Akdeniz ve Ege'de milletimizin sabrını zorlaması, havada ve karada tacizlerini sıklaştırması esasen yüz yıllık kuyruk acısının, yüz yıldır yaşadıkları kabusun asimetrik bir yansımasıdır.Bunun yanında, Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine Girit Adası'nda konuşlu S-300 Hava Savunma Sistemi aracılığıyla radar kilidi atılması düşmanca bir muamele, ileri düzeyde bir provokasyondur.Dileğim, Yunan halkına musallat olan mevcut hükümetin aklına başına alması, çılgınlık peşinde koşmaktan acilen ve derhal vazgeçmesidir. Aksi halde ödeyecekleri bedelin 1922'nin 30 Ağustos'undan çok daha ağır olması kaçınılmaz bir hayat ve tarih gerçeği olarak tezahür edebilecektir.' ifadelerini kullandı.