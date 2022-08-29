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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bayat senaryo' diyerek tepki gösterdi! 'İmam hatip okullarımızı hedef alıyorlar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada son günlerde ibadethaneler ve imam hatip liselerinin hedef alınmasıyla ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bayat senaryo' diyerek tepki gösterdi! 'İmam hatip okullarımızı hedef alıyorlar'
Ekleme: 29.08.2022 - 19:35 Güncelleme: 29.08.2022 - 19:39 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bayat senaryo' diyerek tepki gösterdi! 'İmam hatip okullarımızı hedef alıyorlar'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'nda düzenlenen Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve toplu açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Açıklamasında son günlerde ibadethaneler ve imam hatip liselerinin hedef alınmasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milletimizin mukaddes değerlerine hakaret edenler hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak.' dedi.

'UMUTLARINI BAYAT SENARYOLARA BAĞLADILAR'

'Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatiplerimizi hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyorum.' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Sandıktan çıkamayacak olanlar umutlarını bayat senaryolarına bağlamış durumdalar. Sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bidon kafalı, makarnacı, kömürcü diyerek aşağıladıkları insanları tehditlerle sindirmek, ürkütmek istiyorlar. Uyanık olacak, hiçbirimiz buna fırsat vermeyeceğiz. Millet olarak aynı delikten asla ısırılmayacağız. Muhabbetimizi daha güçlendirerek bu oyunları boşa çıkarmak hepimizin boynunun borcudur.'
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