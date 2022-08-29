CHP'li belediyede skandal konser! PKK destekçisi sahne alacaktı, iptal edildi!

Adana'nın Ceyhan ilçesinin CHP'li Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yıl kutlamalarında terör örgütünü destekleyen ve her platformuna katılarak açıklamalar yapan şarkıcı İlkay Akkaya konseri organize etmesi ilçede büyük tepkilere neden oldu. Ceyhanlılar, 'Devlet düşmanı paylaşımlar yapan, terörist paçavraları önünde poz veren birinin konser vermesi, teröre verilen şehitlerimize, atalarımıza saygısızlıktır Bu milli günde şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın' dediler.CEYHANLILARI KONSERE DAVET ETTİCHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, sosyal medya hesabında 'Büyük Zafer'in 100.yılını coşku içinde kutluyoruz' diyerek Ceyhanlıları Kaymakamlık önünde 30 Ağustos akşamı saat 19.30'daki İlkay Akkaya konserine davet eden paylaşımda bulundu. Terör örgütüne destek veren Akkaya'nın Zafer Bayramı'nda konser vereceğini öğrenen Ceyhanlılar başkan Erdem'i kınadı.ŞEHİTLERİMİZE, ATALARIMIZA SAYGISIZLIKTIRCumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bayar, 'Zafer Bayramımızın 100.yılı kutlamaları çerçevesinde Ceyhan Belediyesi'nden coşkulu bir kutlama beklerken maalesef sanatçı seçimi konusunda, devlet düşmanı paylaşımlar yapan, terörist paçavraları önünde poz veren birinin konser vermesi, teröre verilen şehitlerimize, atalarımıza saygısızlıktır. Bu nitelikte birinin, böyle özel bir günde program yapmasını tasvip etmemiz mümkün değildir' paylaşımında bulundu.İS-TE-Mİ-YO-RUZTürkiye Kam Çalışanları Vakfı Ceyhan Şubesi de sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:'30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100.yılı kutlamaları için Ceyhan Belediyesi organizesinde konser verecek olan, terörist sevici, militanlar için ağıt yakan şarkıcı İlkay Akkaya'yı Ceyhan'da İS-TE-Mİ-YO-RUZ! Bu milli günde şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın. Bu hatadan ivedilikle dönün. İlkay Akkaya kim? Diye soranlara yaz Google'a söyler sana…!Belediyenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 'Büyük Zafer'in 100. yılını coşku içinde kutluyoruz! 30 Ağustos Zafer Bayramımızda gerçekleşecek İlkay Akkaya konserine hepinizi bekliyoruz.'ÖCALAN'IN FOTOĞRAFININ ÖNÜNDE POZ VERMİŞTİCHP'li Ceyhan Belediyesi'nin 30 Ağustos kutlamaları için uygun bulduğu İlkay Akkaya'nın PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde fotoğrafı bulunuyor. Terör örgütü PKK'ya desteğini gizlemeyen Akkaya, sosyal medya hesabından da sık sık bu yönde paylaşımlar yapıyor. HDP'ye güzellemeler dizen Akkaya, PKK/YPG'li teröristlere destek paylaşımları yapmayı da ihmal etmiyor.SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİCeyhan belediyesinin İlkay Akkaya konserini sosyal medya hesapları üzerinden duyurmasının ardından tepkiler de gecikmedi.Birçok vatandaş PKK desteçisinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda konser vermesine isyan etti.KONSER İPTAL EDİLDİİlçede gerginlik yaratan durum sonrası, Ceyhan Kaymakamlığı duruma el attı. Kaymakamlık önünde gerçekleşecek olan İlkay Akkaya konserine Ceyhan Kaymakamı Dr.Bayram Yılmaz'dan onay çıkmadı. Ceyhan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yılında yapılacak olan İlkay Akkaya konseri, genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayişin sağlanamayacağını gerekçesiyle konser iptal edildi.