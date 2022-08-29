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Canan Kaftancıoğlu yine Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 12 Ağustos 2022’de yaptığı bir konuşmasında “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında adliyeye geldi. Korumasıyla birlikte İstanbul Adliyesine gelen Kaftancıoğlu savcılıkta verdiği ifadede, Cumhurbaşkanını küçük düşürme, aşağılama, kişilik haklarına saldırı kastı olmadığını savundu. Kaftancıoğlu, daha önce de aynı suçtan mahkum olmuştu.

Ekleme: 29.08.2022 - 13:12 Güncelleme: 29.08.2022 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
Canan Kaftancıoğlu yine Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin il gençlik kolları başkanlarıyla İstanbul Planlama Ajansı'nın Florya'daki merkezinde yaptığı toplantıda Canan Kaftancıoğlu, "Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz" ifadesini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.
Canan Kaftancıoğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan bu soruşturma kapsamında bugün İstanbul Adliyesine geldi. Korumasıyla birlikte adliyeye gelen Kaftancıoğlu, ifade vereceği Cumhuriyet savcılığına çıktı.


KÜÇÜK DÜŞÜRME, AŞAĞILAMA KASTIYLA KULLANMAMIŞ

Savcılıkta konuşmasının içeriğinden suç unsuru çıkarmanın mümkün olmadığını savunan Kaftancıoğlu, 'diktatör' ifadesini küçük düşürme, aşağılama kastıyla kullanılmadığını öne sürdü. Kaftancıoğlu, "Konuşma içerisinde Cumhurbaşkanından açıkça bahsedilmiş veya şahsı ile ilgili herhangi bir konuya değinilmiş değildir. Bütünüyle sisteme yönelik eleştiriler içeren bir açıklamanın Cumhurbaşkanının kişilik haklarına saldırı teşkil etme imkanı yoktur. Bu bağlamda matufiyet şartı gerçekleşmemiş ifadelerden dolayı hakaret suçunun oluştuğundan bahsedilemez" dedi.

AYNI SUÇTAN MAHKUM OLMUŞTU

Daha önce de İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Kaftancıoğlu, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum olmuştu. Kaftancıoğlu, 31 Mayıs 2022'de İnfaz Kanunu gereği Silivri Cezaevinde girdi-çıktı işlemleri yapıldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

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