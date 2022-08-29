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Bakan Murat Kurum'dan, yeni sosyal konut projesiyle ilgili açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesinde gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacağını bildirdi.

Ekleme: 29.08.2022 - 12:20 Güncelleme: 29.08.2022 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
Bakan Murat Kurum'dan, yeni sosyal konut projesiyle ilgili açıklama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti.

"Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayan Bakan Kurum'un paylaşımı şöyle:

"Birinci adım: Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.

İkinci adım: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.

Üçüncü adım: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak."
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