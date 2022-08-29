Bakan Çavuşoğlu, Slovenya’da 17. Bled Stratejik Forumu açılış törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Slovenya’da ‘17. Bled Stratejik Forumu’nun açılış törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Gücün hakimiyeti mi kuralların gücü mü” temalı 17. Bled Stratejik Forumu’na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Slovenya’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Slovenya’nın Bled kasabasında düzenlenen 17. Bled Stratejik Forumu açılış törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu’nun ikili temaslarda bulunması da bekleniyor.