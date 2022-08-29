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Beyaz Gazete
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Antalya'da yakalanan PKK'lı kundakçı hakkında flaş gelişme!

Antalya'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla, orman yangını çıkarma hazırlığı yaptığı sırada yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli sevki sırasında parayla orman yakmaya çalıştığınız iddia ediliyor sorusuna, " Yok öyle bir şey yalan söylüyorlar" dedi.

Ekleme: 29.08.2022 - 14:35 Güncelleme: 29.08.2022 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da yakalanan PKK'lı kundakçı hakkında flaş gelişme!
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma sonucu Ahmet K.'nin, PKK propagandası yaptığı, sülfürik asit temin etmeye çalıştığı ve eylem yapabileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheliyi takibe alan ekipler, Antalya'ya Kayseri'den gelen ve inşaatlarda çalışmaya başlayan Ahmet K.'nin, internet üzerinden sipariş verdiği sülfürik asiti kargodan teslim aldığını tespit etti. Antalya'nın batısı Finike ilçesinde gözaltına alınan Ahmet K.'nin üzerinde ve yaşadığı yerde yapılan aramalarda sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu.

Şüpheli Ahmet K., ilk ifadesinde Suriye alanında terörist faaliyetlerde bulunduğunu bildiği "Devran-Rojhat" kod adlı örgüt mensubunun kendisiyle irtibata geçtiğini ve kentin muhtelif yerlerinde yangın çıkarma talimatı verdiğini anlattı.

Örgüt mensubunun, kendisine para ve orman yakması amacıyla kullanacağı düzeneği nasıl hazırlayacağını tarif eden video ve materyal gönderdiğini anlatan Ahmet K., yakalanmaması halinde orman yakma eylemini gerçekleştirmiş olacağını belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemlerini tamamlanan şüpheli, başında şapka ve elleri önden kelepçeli şekilde adliyeye sevk edildi. Bir gazetecinin parayla orman yakmaya çalıştığınız iddia ediliyor sorusuna Ahmet K., " Yok öyle bir şey yalan söylüyorlar" cevabını verdi.
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