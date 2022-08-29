Amazon kabilesinin son üyesiydi! Dünyanın en yalnız insanı hayatını kaybetti

Brezilya'nın yerli koruma ajansı Funai, tarafından yapılan açıklamada temas kurulmamış bir Brezilya yerli kabilesinin kalan son üyesi hayatını kaybetti.'Deliğin Adamı' olarak anılan dünyanın en yalnız insanı, son 26 yıldır Tanaru yerli topraklarında, Rondonia eyaletindeki Brezilya Amazon'unun derinliklerinde tamamen tecrit altında yaşıyordu. Bu isim kendisine hayvanları tuzağa düşürmek ve saklanmak için derin delikler açma alışkanlığı nedeniyle verilmişti. Tüm temas girişimlerini reddeden adam yıllarca uzaktan takip edildi.HALKININ SOYKIRIMI TAMAMLANDIKabilesinin geri kalanının 1970'lerden bu yana, çeşitli saldırılarla yok edildiği öğrenilirken grubun araştırma direktörü Fiona Watson, 'Hiçbir yabancı bu adamın adı, hatta kabilesi hakkında çok fazla şey bilmiyordu. Onun ölümüyle halkının soykırımı tamamlandı' ifdelerini kullandı.Adamın cesedi 23 Ağustos'ta Funai yetkilileri tarafından bir kulübede hamakta yatarken bulundu. Bölgede herhangi bir boğuşma, şiddet veya başka insanların varlığına dair herhangi bir işaret yoktu.Funai'ye göre, adam doğal sebeplerden öldü. Cesedinin ise Federal Polis tarafından adli muayeneye tabi tutulacağı öğrenildi.Funai tarafından 2018'de yayınlanan 'Man of the Hole'un bilinen son videosu, onun balta benzeri bir aletle bir ağacı kestiğini gösteriyordu. Survival International'da terkedilmiş kamp alanlarının yaşam tarzına dair ipuçları bıraktığını ifade edilirken adamın mısır ve papaya gibi mahsuller ektiği; saman ve sazdan evler yaptğı belirtildi.