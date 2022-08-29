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Almanya'da, camiye tehdit mektubu bırakıldı: Türkleri öldüreceğiz

Mevlana Camisi’ne, üzerinde gamalı haç ve NSU 2.0 imzalı olan tehdit mektubu bırakıldı. Mektupta, “Siz Türklerin hepsini öldüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

Almanya'da, camiye tehdit mektubu bırakıldı: Türkleri öldüreceğiz
Ekleme: 29.08.2022 - 16:41 Güncelleme: 29.08.2022 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da, camiye tehdit mektubu bırakıldı: Türkleri öldüreceğiz
Almanya'da, camilere yönelik ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Aşağı Saksonya eyaletindeki Barnstorf bölgesinde İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'na (İGMG) bağlı olarak faaliyet gösteren Mevlana Camisi'ne, Türkleri hedef alan tehdit içerikli bir mektup gönderildi.

Mektupta gamalı haç sembolünün yanı sıra, ırkçı terör örgütü NSU 2.0 imzasının olduğu görüldü.

Tehdit mektubunda, “Siz Türklerin hepsini öldüreceğiz.” ifadeleri yer aldı.

İHA'nın haberine göre; camilerinin daha önce de ırkçı saldırılara maruz kaldığını fakat yetkililerin bunları dikkate almadığını belirten Aşağı Saksonya Schura Başkanı Recep Bilgen, şu ifadeleri kullandı:

“4 ay içinde ikinci kez saldırıya uğradık. Saldırılarla bizi korkutmaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz.

“Çok sayıda tehdit mektubu aldık”
Daha önce çok sayıda tehdit mektubu aldık. Fiziki saldırıda camimizin camları kırılarak maddi hasar meydana gelmişti. Polis ve politikacıların bu saldırılar karşısında daha net bir tavır ortaya koymasını bekliyoruz. Özellikle güvenlik yetkililerinin, camilere yönelik saldırıları ciddiye almalarını ve bunlara karşı hassas tepki vermelerini istiyoruz.”

2021'de Müslümanlara ve camilere 662 saldırı düzenlendi
Geçen yıl Almanya'da, Müslümanlara ve camilere yönelik 662 saldırı düzenlenmiş, ağırlıklı olarak Nazi yanlıları ve terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırılarda 17 kişi yaralanmış, yüz binlerce euroluk maddi hasar meydana gelmişti.
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