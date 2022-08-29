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'17 bıçak darbesi ve elinde bir notla bulundu' denmişti! Dugina'nın suikastçısı hakkındaki gerçek ortaya çıktı

Ünlü Rus siyasetçi Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın suikastının gizemi halen çözülmüş değil. Avusturya medyası, Moskova'nın suikastı gerçekleştirdiğini iddia ettiği Natalya Vovk'un 17 bıçak darbesiyle ve elinde bir notla öldürüldüğüne dair görüntüleri paylaştı. Ancak söz konusu görüntünün Rusya'da 2020 yılında cinayete kurban giden bir kadına ait olduğu ortaya çıktı.

'17 bıçak darbesi ve elinde bir notla bulundu' denmişti! Dugina'nın suikastçısı hakkındaki gerçek ortaya çıktı
Ekleme: 29.08.2022 - 10:16 Güncelleme: 29.08.2022 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
'17 bıçak darbesi ve elinde bir notla bulundu' denmişti! Dugina'nın suikastçısı hakkındaki gerçek ortaya çıktı
Dünya birkaç gündür Darya Dugina suikastını konuşuyor. Babasının aracına binmesi sonucunda aracın infilak etmesiyle hayatını kaybeden Dugina, son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan Moskova, saldırının failinin Ukrayna vatandaşı olan Natalya Vovk olduğunu iddia etti. Farklı farklı görüntüleri yayınlanan Vovk'un araçla Estonya'ya kaçtığı iddia edilmişti.

Suikastın üstü henüz soğumamışken, Avusturya gazetesi Exxpressen, Natalya Vovk'un 17 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü iddia etti.

Gazete aynı zamanda Vovk olduğunu iddia ettiği kadının görüntüsünü yayınladı ve elinde bir not olduğunu da söyledi.

Ancak Exxpressen gazetesinin bu iddiasında yer verdiği yataktaki ölü kadının 2020 yılında bir Rus gazetesinde yer alan haberdeki görselle aynı olduğu ve cinayete kurban gittiği ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde Estonya, Rus siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'yı öldürdüğü iddia edilen kadını sakladığı iddialarını reddetmişti.

Newsweek'in haberine göre, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Dugina'nın ölümüyle Estonya'nın bağlantısı olduğunu gösterme girişimlerini provokasyon olarak nitelendirmişti.

Reinsalu, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) iddialarını, Rusya'nın provokasyonlarından bir yenisi olduğunu vurgulayarak konuya dair söylenecek başka bir şeyleri olmadığını kaydetmişti.

Öte yandan Rus basınına dağıtılan görüntülere göre, Dugina'nın öldürülmesi planını gerçekleştirdiği ifade edilen Ukrayna vatandaşı kadın yanında kızı ile 23 Temmuz'da Rusya'ya girişte arabasında yapılan sınır güvenlik kontrolünde görünüyor.

Diğer bir görüntüde ise Dugina'nın yaşadığı belirtilen evin önünde beklerken kameraya yansıyan kadın, kızıyla 21 Ağustos'ta Rusya sınırından Estonya'ya çıkışında sınırda araç kontrolü esnasındaki görüntülerde yer alıyor.

Ayrıca FSB, kadının kullandığı Mini Cooper marka aracın ayrı ayrı (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti, Kazakistan ve Ukrayna plakalı haliyle yol kameralarına takılmış görüntüsü ve kadının sınır giriş kayıt ekran bilgisini paylaştı.
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