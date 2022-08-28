Zehir tarlası kuşbaşı takiple belirlendi! Jandarma binlerce kök uyuşturucu yakaladı!

Arnavutköy ve Büyükçekmece’de binlerce kök uyuşturucu madde ekimi yapıldığı istihbaratını alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, uydu ve drone ile yakın plan tarama yaparak tespit ettiği bölgelere baskın düzenledi. Kiraladıkları arazilere uyuşturucu ektiği belirlenen Ş.K. ve C.M. gözaltına alınırken, adeta zehir tarlasına dönüştürülen arazilerden ise 23 bin kök kenevir ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'un Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde belirlenen arazilere uyuşturucu madde ekimi gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı. Alınan istihbarat üzerine uyuşturucu madde ekiminin gerçekleştirildiği bölgelerin tespiti için kuşbaşı arama-tarama çalışmaları başlatıldı. Önce uydu görüntüleri üzerinden yasadığı ekime elverişli alanlar belirlendi, ardından da bu alanlar üzerinde devreye drone girdi. Drone ile bahse konu arazilerde yakın plan tarama yapılarak adeta zehir tarlasına dönüştürülen noktalar tek tek tespit edildi.KİRALIK ARAZİYE ZEHİR EKMİŞLERSöz konusu arazilerin kiralandığı ve kiralama işleminin ardından zehir ekiminin gerçekleştirildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, önce arazileri kiralayan C.M. ve Ş.K. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı hemen ardından da Arnavutköy ve Büyükçekmece'deki arazilere eş zamanlı operasyon düzenledi.23 BİN KÖK ZEHİR ELE GEÇİRİLDİDrone destekli eş zamanlı operasyonlar kapsamında Arnavutköy'de 22 bin 273; Büyükçekmece'deki arazilerde ise 751 olmak üzere toplamda 23 bin 24 adet kök kenevir bulundu. Ele geçirilen kenevirler yakılarak imha edildi. Öte yandan gözaltı işlemleri tamamlanan şüphelilerden C.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.K. ise adliyeye sevk edildi.