  • USD: 18,20 - 18,23
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zehir tarlası kuşbaşı takiple belirlendi! Jandarma binlerce kök uyuşturucu yakaladı!

Arnavutköy ve Büyükçekmece’de binlerce kök uyuşturucu madde ekimi yapıldığı istihbaratını alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, uydu ve drone ile yakın plan tarama yaparak tespit ettiği bölgelere baskın düzenledi. Kiraladıkları arazilere uyuşturucu ektiği belirlenen Ş.K. ve C.M. gözaltına alınırken, adeta zehir tarlasına dönüştürülen arazilerden ise 23 bin kök kenevir ele geçirildi.

Ekleme: 28.08.2022 - 09:53 Güncelleme: 28.08.2022 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Zehir tarlası kuşbaşı takiple belirlendi! Jandarma binlerce kök uyuşturucu yakaladı!
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'un Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde belirlenen arazilere uyuşturucu madde ekimi gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı. Alınan istihbarat üzerine uyuşturucu madde ekiminin gerçekleştirildiği bölgelerin tespiti için kuşbaşı arama-tarama çalışmaları başlatıldı. Önce uydu görüntüleri üzerinden yasadığı ekime elverişli alanlar belirlendi, ardından da bu alanlar üzerinde devreye drone girdi. Drone ile bahse konu arazilerde yakın plan tarama yapılarak adeta zehir tarlasına dönüştürülen noktalar tek tek tespit edildi.

KİRALIK ARAZİYE ZEHİR EKMİŞLER

Söz konusu arazilerin kiralandığı ve kiralama işleminin ardından zehir ekiminin gerçekleştirildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, önce arazileri kiralayan C.M. ve Ş.K. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı hemen ardından da Arnavutköy ve Büyükçekmece'deki arazilere eş zamanlı operasyon düzenledi.

23 BİN KÖK ZEHİR ELE GEÇİRİLDİ

Drone destekli eş zamanlı operasyonlar kapsamında Arnavutköy'de 22 bin 273; Büyükçekmece'deki arazilerde ise 751 olmak üzere toplamda 23 bin 24 adet kök kenevir bulundu. Ele geçirilen kenevirler yakılarak imha edildi. Öte yandan gözaltı işlemleri tamamlanan şüphelilerden C.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.K. ise adliyeye sevk edildi.

Zehir tarlası kuşbaşı takiple belirlendi! Jandarma binlerce kök uyuşturucu yakaladı!
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuşuyor!
Bakan Koca'dan TUS açıklaması!
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor! Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Ünsal Ban evinde Ankara Kuşu ile birlikte yakalandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'su zammı' tepkisi
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor...
CHP'den yine ağaç katliamı! Boğaz manzarası için ağaçları kestiler
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi.
'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Dikkat çeken enerji vurgusu...
Enerji krizinde kemer sıkma politikası devrede: Avrupa’da önlemler sıkılaşıyor
Yunanistan'ın S-300 yalanı ortaya çıkmıştı! ABD'den Yunan tacizine kalkan...
Bakan Murat Kurum'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin açıklama
Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde
Rekabet Kurulu'na üst üste atamalar... Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!