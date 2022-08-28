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Sivil polis aracı otomobille çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı

Denizli’de sivil polis aracı ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Ekleme: 28.08.2022 - 22:34 Güncelleme: 28.08.2022 - 22:35 / Editör: Ozge Selin
Sivil polis aracı otomobille çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı
Kaza; Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uğur Mumcu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mustafa K. (32) idaresindeki 20 AAC 55 plakalı sivil polis aracı ile Şirinköy Caddesi üzerine ilerleyen Eyüp K. (33) kontrolündeki 16 AFA838 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri otomobilde bulunan sürücü Eyüp K., eşi Tülay K. (28), çocukları Alparslan (8) ve Alperen K. (5) ile polis aracında bulunan toplamda 4 kişiyi hastanelere kaldırdı. Araçların hurdaya döndüğü kazada inceleme yapan güvenlik güçleri, bir süre trafiği kontrollü olarak sağladı. Yapılan çalışmalar sonrası araçlar yol ortasından kaldırılarak otoparka çekildi.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan polislerin ve otomobildeki anne ile çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü baba Eyüp K.'nin ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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