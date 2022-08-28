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Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını yarın öğrenebilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik ödemesi miktarlarını yarın öğreneceklerini bildirdi.

Ekleme: 28.08.2022 - 23:09 Güncelleme: 28.08.2022 - 23:20 / Editör: Ozge Selin
Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını yarın öğrenebilecekSağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik ödemesi miktarlarını yarın öğreneceklerini bildirdi.

YARIN ÖĞRENEBİLECEKLER

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, 'Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek.' paylaşımında bulundu.

EK ÖDEME ALMAYAN KALMAYACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Hekim ve hekim dışı teşvik havuzu ayrıldı. Hekim dışı sağlık çalışanları teşvik ödemelerini kendileri için ayrılan havuzdan alacak. Artık sabitin de, taban ek ödemenin de bütçeleri ayrı. Teşvik ödeme havuzunda her hizmetin bir değeri var. Teşvik ödemesinden mahsuplaşma yok. Her işlemin bir karşılığı var. Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak. Mahsuplaşma uygulamada kaldırıldı. Yönetmelikteki yeri teknik bir husustan ibarettir' ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA DETAYLARI PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birinci basamak sağlık kuruluşlarında taban ek ödeme kat sayısının 0,5 olarak görünmesinin sonucun 0,5'le sınırlı olduğu anlamına gelmediğini, aksine temel görevini yapan her sağlık çalışanının bu katsayıyı 1'e tamamlamış olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, sağlıkta 'Beyaz Reform' çalışmaları kapsamında birinci basamakta ve mikrobiyoloji, biyokimya gibi branşlarda taban ödeme katsayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, 'Birinci basamakta taban ödeme katsayısı düşük tutulmadı mı?' sorusuna ilişkin, 'Birinci basamak sağlık kuruluşlarında taban ek ödeme kat sayısının 0,5 olarak görünüyor olması, sonucun 0,5'le sınırlı olduğu anlamına gelmiyor. Tam aksine temel görevini yapan her sağlık çalışanımız bu katsayıyı 1'e tamamlamış demektir. 112'de görevli çalışanlarımız içinse katsayı 1'in de üzerinde.' ifadelerini kullandı.

'Mikrobiyoloji, biyokimya gibi branşların taban ödemesinde haksızlık yok mu?' sorusuna da Koca, 'Görev yerinin hastane olduğu bütün uzmanlık dalları aynı kategoridedir. Ek Ödeme Yönetmeliği ile yeniden düzenlenen hizmet alanı kadro unvan katsayıları, hastanede görevlendirilen tüm uzmanlar için aynı şekilde uygulanacak.' yanıtını verdi.
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