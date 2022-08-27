  • USD: 18,20 - 18,23
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'ndan HDP itirafı! 'HDP ile görüşüyoruz çünkü tarihin bize yüklediği bir misyon var'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında HDP ile ilgili itirafta bulundu. CHP'nin tüm partilerle görüşen tek parti olmasıyla övünen Kılıçdaroğlu, "Tarihin bize yüklediği bir misyon var." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan HDP itirafı! 'HDP ile görüşüyoruz çünkü tarihin bize yüklediği bir misyon var'
Ekleme: 27.08.2022 - 23:58 Güncelleme: 28.08.2022 - 00:03 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'ndan HDP itirafı! 'HDP ile görüşüyoruz çünkü tarihin bize yüklediği bir misyon var'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HaberTürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Altılı masanın HDP ile ilişkisine dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, masadaki bazı partilerin HDP ile görüştüğünü, bazılarının ise görüşmediğini söyledi.

'TÜM PARTİLERLE GÖRÜŞEN TEK PARTİYİZ'

'Biz bütün partilerle görüşüyoruz. Biz bütün partilerle görüşen tek partiyiz.' diyen Kılıçdaroğlu, 'Çünkü tarihin bize yüklediği bir misyon var.' ifadelerini kullandı.

'Gerçek anlamda demokrasinin gelmesi için kendi kuruluş süreci içinde mücadele eden partiyiz.' açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Çok partili hayata geçtiğimizde Demokrat Parti kazanmıştır, İnönü anahtarı teslim edip yürüyerek gitmiştir. Bir parti sürekli iktidarda nasıl kalırım diye özel arayışın içine giriyorsa demokrasiye inanmıyor demektir.'

KENDİNİ MİLLETTEN AKILLI SANIYOR

Öte yandan Kılıçdaroğlu, 'Milleti mi kandırıyorsunuz? Hadi millete söylediniz ya beni mi kandırıyorsunuz? Beni kandırabilirler mi ya?' diyerek iktidara yüklendi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 'Zavallıya bakın! Kendini milletten akıllı sanıyor. Ayrıca milleti kandırmaya çalışan sizsiniz. 'Helalleşeceğiz' diyorsunuz, milletin inancına saldıranlara en önde sahip çıkıyorsunuz. 'HDP ile ittifak yok.' diyorsunuz, emirleri Demirtaş'tan alıyorsunuz. İki yüzlü yalancılar!' ifadelerini kullandı.

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuşuyor!
Bakan Koca'dan TUS açıklaması!
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor! Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Ünsal Ban evinde Ankara Kuşu ile birlikte yakalandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'su zammı' tepkisi
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor...
CHP'den yine ağaç katliamı! Boğaz manzarası için ağaçları kestiler
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi.
'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Dikkat çeken enerji vurgusu...
Enerji krizinde kemer sıkma politikası devrede: Avrupa’da önlemler sıkılaşıyor
Yunanistan'ın S-300 yalanı ortaya çıkmıştı! ABD'den Yunan tacizine kalkan...
Bakan Murat Kurum'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin açıklama
Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde
Rekabet Kurulu'na üst üste atamalar... Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!