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Kahramanmaraş'taki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Kısıklı mevkiinde bugün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Ekleme: 28.08.2022 - 22:57 Güncelleme: 28.08.2022 - 22:57 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'taki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesine bağlı Kısıklı mevkiinde bugün öğlen saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş İl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ilk müdahale ekiplerinin yanı sıra Osmaniye, Adana, Hatay ve Mersin'den takviye gelen ekipler gün boyu 25 arazöz ve 300 personel ile karadan, 7 yangın söndürme helikopteri ile 5 yangın söndürme uçağı da havadan müdahale etti.

Havanın kararması ile birlikte bölgeye gece görüş ve uçuş sistemi olan 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Gece görüş sistemi aktif olan helikopterler müdahaleye havadan devam etti. Yangın kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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