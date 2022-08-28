İzmir seçmeninin acıklı hali: Hizmet görmüyoruz ama inadımızdan da vazgeçmiyoruz!

İzmir'de Aziz Kocaoğlu ile selefi Tunç Soyer uzun süredir devam eden kronikleşmiş sorunlara çözüm bulmak bir yana, mevcut olan hizmetleri de akamete uğratmalarıyla vatandaşları canından bezdirdi. Körfezin kokusu ve kirliliği, ulaşımda ve su ücretinde zam, bozuk yollar ile benzeri çok sayıda sorun İzmirlinin çilesini artıyor. Ancak seçmenlerin yaşanan sorunlara karşın uzun süredir değişmeyen CHP tercihi hala tartışılıyor. Yapılan bir sokak röportajı ortaya çıkan kafa karışıklığının adeta röntgenini çekti.YANDAŞLARI BİLE BEZDİREN KOKUİzmir'in en önemli sorunlardan biri çekilmez hale gelen kötü koku. CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir'i esir alan kötü kokular yaz aylarında artan sıcaklarla daha da hissedilir olunca yandaşlarını bile çileden çıkardı. Amerikan Merkezli FOX TV'de program sunduğu sırada CHP yanlısı yayınlarla bilinen Fatih Portakal İzmir'deki kötü koku ve kirliliğe tepki gösterdi.Fatih Portakal Twitter üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesini etiketleyerek şunları yazdı: Bornova ağaçli yolda işim vardı. Yürürken bu pis, kokan kanal yatağı dikkatimi çekti. Bundan 30 dk önce de belediyenin citta slov duyurusunu ışıklı panoda görmüştüm. Fotoyu çekip paylaşmak istedim. Bir ünvanı haketmek gerekiyor. Yazık! Laf boş görüntü gerçek.SOKAKLAR SÜREKLİ GÖLE DÖNÜYORİzmir'de en önemli sorunlardan biri de altyapı. Her şiddetli yağışta sokaklar adeta göle dönüyor. Birkaç gün önce yağan sağanak yağışın ardından bazı yolları su bastı rögarlar da taştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de tepkiler gecikmedi.Bir sosyal medya kullancısı "Altyapı sorunu senelerdir İzmir'i ve İzmirlileri böyle rezillikle karşı karşıya bırakıyor. Şimdi soruyorum Tunç Soyer sadece oturmakla belediye başkanlığı oluyor mu?" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.SOYER'İN SÖZDE ÇEVRECİLİK BOYASIKonu çevreciliğe gelince mangalda kül bırakmayan Soyer'in boyası yakında zamanda pul pul döküldü. İzmir Karşıyaka'da yol yapımı sırasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yarım asırlık çınar ağacının kesilmesi tepki topladı.Duruma tepki gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'çevreci' kendileri ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar." ifadelerini kullandı.SANAT SEPET İŞLERİNE BÜTÇEİzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "sanat" etkinliği altında düzenlenen "Doğaçlama Dans Festivali" tepkilere neden oldu. Birçok temel hizmetin verilemediği şehirde düzenlenen festivalde "Ormanda Su Arayan Kadın" temalı dansın videosu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.Bütün yaşananlara karşın İzmir yönetiminin uzun süredir CHP tarafından idare edilmesi şaşkınlığa neden oluyor. Seçmenin değişmeyen tercihlereine yönelik oldukça ilginç bir sokak röportajı yayınlandı.HİZMET VERMEMELERİNE RAĞMEN VAZGEÇMİYORUZMikrofona konuşan bir vatandaş şunları dile getirdi: Bir CHP'li olarak vazgeçmiyoruz. Hizmet vermemelerine rağmen vazgeçmiyoruz. Ama sanırım bir değişiklik iyi gelirdi onlara. İnattan vermiyoruz. Böyle de olsa olsun. Daha iyi hizmet edilebilirdi. Daha farklı imkanlar sağlanabilirdi. Spor faaliyetleri için yürüyerek gidebileceğim bir yer yok.