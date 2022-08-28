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İstanbul’da kontrolden çıkan otomobil eczaneye daldı

Küçükçekmece'de alışveriş merkezinin açık otoparkında sürücü direksiyon başındayken gaz pedalı takılı kalan otomobil nöbetçi eczaneye daldı. Kaza sonrası eczanede faaliyet durdurulurken bir çalışan hafif şekilde yaralandı.

Ekleme: 28.08.2022 - 19:41 Güncelleme: 28.08.2022 - 19:52 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da kontrolden çıkan otomobil eczaneye daldı
Kaza saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen 34 RL 5804 plakalı otomobil sürücüsü, alışveriş merkezinin açık otoparkında direksiyon başına geçip otomobili çalıştırdı. İddiaya göre gaz pedalı takılı kalan otomobil sürücünün kontrolünden çıkıp nöbetçi olan eczanenin içine daldı.

Eczane içindeki çalışanlardan biri otomobilin içeri dalmasıyla raflardan kafasına düşen malzemeyle hafif şekilde yaralandı.

Otomobil yaklaşık 1 buçuk saatin ardından eczanenin içinden çıkarıldı.

Kaza sonrası maddi hasarın meydana geldiği nöbetçi eczanede faaliyet durduruldu ve bölgeye yakın olan bir eczane nöbetçi olarak açıldı.

Kaza sonrası olay yerine giden bölge sakinlerinden Onur Esim, 'Olay yerine geldiğimde burası kalabalıktı. İçeride çalışan kişilerden birinin kafasına bir şey düşmüş kaza anında. Sanırım fren yerine gaza basılmış, sürücü otomobille içeri girmiş.' diye konuştu.

İstanbul’da kontrolden çıkan otomobil eczaneye daldı
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