Gençler Türk Kızılay'ın Tarım ve Üretim Kampı'nda buluştu!

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, gençlere yönelik hizmetler arasında yer alan yaz kampları, bu yıl da haziran-eylül aylarında birçok gence farklı deneyim yaşatmaya devam ediyor.Bu kapsamda, kamplardaki gençleri tarımsal faaliyetlerle tanıştırmak için Osmaniye'deki Aslantaş Gençlik Kampı'nda "Kızılay Tarım ve Üretim Kampı" etkinliği düzenlendi.GENÇLER DOĞAL ORTAMDA BİR ARAYA GELDİFarklı şehirlerde yaşayan gençler, ücretsiz kampta doğal çevre bilinci kazanırken, tarım ve üretim hayatını da yakından tanıdı. Gençler kamp boyunca, ekmek yapımı, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ve üretim aşamalarını yerinde görme ve deneyimleme fırsatı buldu, Osmaniye'de yer alan tarihi ve kültürel alanları gezdi.Kampta gençlere, yüzme, paintball, macera parkuru gibi spor etkinliklerinin yanı sıra Kızılayda gönüllülük, gonulluol.org eğitimi ve akran eğitimi de verildi.