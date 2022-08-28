Büyük Taarruz’un küçük şehitleri! Hüsnü 8, Süleyman 11 yaşındaydı!

30 ağustos zaferimizde destan yazan kahramanlar arasında, cepheye cephane taşırken şehit düşen 8 yaşındaki Hüsnü ve 11 yaşındaki Süleyman da var. Dumlupınar’da birlikte savaştığı babası Kara Ali Çavuş kollarında şehit olan, kendi de İzmir’e girerken şehit düşen Onbaşı Mehmet’in, babasını kucağında taşırken tasvir edilen anıt ise görenleri ağlatıyor.

30 Ağustos 1922 'de kazandığımız büyük zaferin destanını hayatları pahasına kanlarıyla yazan 137 bin kahraman şehitlerimiz arasında 8 ve 11 yaşlarında çocukların da bulunması duygulandırıyor.Kütahya Dumlupınar Devlet Şehitliğindeki şehit künyeleri arasında bulunan Konya/ Bozkır doğumlu Ömer oğlu Hüsnü doğum tarihi 1914 ; 8 yaşında cepheye mühimmat taşırken şehit oluyor.Keza Konya / Bozkır doğumlu Ali oğlu Süleyman 1911 doğumlu 11 yaşında hemşerisi Hüsnü gibi cepheye mühimmat taşırken Yunan top atışları esnasında şehit oluyor.Dumlupınar'da hazin ve gurur dolu başka bir yaşanmış olay ise dilden dile, nesilden nesle anlatılıyor. 1912 yılında daha oğlu Mehmet 8 yaşında iken Balkan Savaşı'na katılmak için köyünden ayrılan, daha sonra sırasıyla Galiçya, Hicaz, Yemen, Kafkasya'da 11 yıl cepheden cepheye koşarak çarpışan, Çetmili (Çetmi: Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı bir kasabadır, günümüzde Akçabelen mahallesi) Kara Ali Çavuş ve oğlu Onbaşı Mehmed'in yaşanmış hikayesi muhteşem zaferimizin altın sayfaları arasında yerini alıyor.Çetmili Kara Ali Çavuş, Anadolu'da Milli Mücadele başlayınca, Doğu Cephesi'nden Kurtuluş Savaşı'na koşmuş, Mustafa Kemal Paşanın emrine katılarak,Başkomutan Meydan Muharebesi'nde 19 yaşındaki Alay Sancaktarı Mehmet Onbaşı ile karşılaşıyor.Mehmet Onbaşı, onun 11 yıl önce bırakıp gittiği oğludur. Bu büyük asker 31 Ağustos 1922 günü, 11 yıl sonra kavuşabildiği oğlunun kollarında şehit düşmüştür.Oğlu kahraman Onbaşı Mehmet de; 9 Eylül 1922 günü İzmir'e giren birliğin başında şehit olmuştur. Yüce hatırlarını yaşatan Anıt 30 Ağustos 1992 de ziyarete açılmıştır.