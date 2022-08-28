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Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'da siren çalan ambulansa yol vermediği kameraya yansıyan minibüs şoförüne para cezası verildiğini ve hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Ekleme: 28.08.2022 - 19:26 Güncelleme: 28.08.2022 - 19:33 / Editör: Ozge Selin
Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne cezaSağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak ilerleyen ambulans şoförü, önünde ilerleyen minibüs şoföründen korna çalarak yol istedi. Siren sesine rağmen ambulansa yol vermeyen şoförü ambulans çalışanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, minibüs şoförünün arkasından gelen ambulansa yol vermediği görülüyor. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ambulans çalışanının 'Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla' dediği duyuluyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası verildi. Hakkında adli işlem başlatıldı. O ambulansta hepimizin canından çok sevdikleri olabilir. Lütfen! ambulans, itfaiye gibi araçlarımız can kurtarmak için zamanla yarışırken sağduyulu olalım, yol verelim' ifadelerine yer verdi.
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