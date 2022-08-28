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AK Partili Osman Nuri Kabaktepe'nin acı günü!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin annesi Huriye Kabaktepe yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kabaktepe'ye başsağlığı diledi.

Ekleme: 28.08.2022 - 10:04 Güncelleme: 28.08.2022 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
AK Partili Osman Nuri Kabaktepe'nin acı günü!
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaktepe Hakk'ın rahmetine kavuştu.

CENAZE ORDU'DAN KALKACAK
Merhumenin cenazesi 28 Ağustos Pazar günü (bugün) öğle namazını müteakip Ordu Fatsa Orta Camii'nden kaldırılacak.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kabaktepe'ye başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakan Soylu paylaşımında, "İstanbul İl Başkanımız Sn. Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi'nin vefat eden kıymetli annesi, Huriye Annemize Allah'tan rahmet; başta Sn. Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi olmak üzere, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

AK Partili Osman Nuri Kabaktepe'nin acı günü!

"MEKANI CENNET OLSUN"
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı paylaşımda "AK Parti İstanbul İl Başkanımız Sn. Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi'nin vefat eden muhterem annesi Huriye hanıma Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet, makamını âli eylesin." şeklinde konuştu.

AK Partili Osman Nuri Kabaktepe'nin acı günü!

DERİN BİR ÜZÜNTÜ
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu "AK Parti İstanbul İl Başkanımız, kıymetli kardeşim Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaktepe teyzemizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet; Başkanımıza, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.
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