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Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in kurduğu Daimi Ortak Mekanizma'dan ilk toplantı! Derin fikir birliğine varıldı!

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında, Türkiye ile Finlandiya'nın derin fikir birliğine vardığını söyledi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in kurduğu Daimi Ortak Mekanizma'dan ilk toplantı! Derin fikir birliğine varıldı!
Ekleme: 27.08.2022 - 00:56 Güncelleme: 27.08.2022 - 00:57 / Editör: Ozge Selin
Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in kurduğu Daimi Ortak Mekanizma'dan ilk toplantı! Derin fikir birliğine varıldı!
Salovaara, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın düzenlenen ilk toplantısına ilişkin İsveç'in Dagens Nyheter gazetesine açıklama yaptı.

Anlaşmada belirtilen iş birliği mekanizmasının kurulması için çalışmalara başladıklarını belirten Salovaara, 'Biz Türkiye ile derin bir fikir birliğine vardığımızı düşünüyoruz. Türkiye, Finlandiya'dan yeni iade taleplerinde bulunmadı. İsveç için bu konuda bir şey söyleyemem. Ana konumuz da bu değildi.' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yetkililer toplantının başkent Helsinki'de yapıldığını duyurmuştu. Daha sonra bu bilgiyi düzelten Finli yetkililer toplantının Vantaa kentinde yapıldığını, güvenlik nedeniyle daha önce böyle bir açıklama yapıldığını kaydetti.
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