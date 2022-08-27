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Türkiye ekonomisi Economist’i de şaşırttı

İhracata dayalı yeni modelle, küresel resesyon kaygılarına rağmen, büyümeyi sürdüren Türkiye ekonomisi finans çevrelerini şaşırtıyor. The Economist’in “kafa karıştırıcı” yorumuna, Bakan Nebati’den, “Bizi izlemeye devam edin” cevabı geldi

Türkiye ekonomisi Economist’i de şaşırttı
Ekleme: 27.08.2022 - 10:29 Güncelleme: 27.08.2022 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Türkiye ekonomisi Economist’i de şaşırttı
Küresel resesyon endişelerinin zirveye ulaştığı son dönemde, ihracata dayalı yeni modeli ile büyümeye devam eden Türkiye, uluslararası finans çevrelerini şaşırtmaya devam ediyor. İlk çeyrekte yüzde 7.3, önümüzdeki hafta açıklanacak ikinci çeyrekte ise en az bu oran kadar büyümesi beklenen Türkiye'nin, yüksek enflasyon ve faiz indirimleri ile bu başarıyı yakalaması, İngiltere merkezli The Ekonomist dergisinin de dikkatini çekti. The Economist dergisi yayınladığı podcast'te Türk ekonomisini ele aldı. Yükselen enflasyon karşısında bile Türkiye'nin büyümesini sürdürdüğüne dikkat çekilen yayında sokak röportajlarına ve uzman görüşlerine yer verildi. Economist dergisi, Türk ekonomisindeki görünümü, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor" diyerek mercek altına aldı.

VERİLER GÜÇLÜ GELİYOR

Tüm dünyanın faiz arttırdığı bir ortamda Türkiye'nin modern para politikasını ilk uygulayan ülke olduğu belirtildi. Derginin gerçekleştirdiği yayına katılan uzmanlar, "Böylesi yüksek bir enflasyona rağmen, Türk ekonomisi güçlü bir şekilde büyümesini sürdürüyor. Türkiye'de çok değişik ve ilginç olan tüketimin, sanayi verilerinin yüksek ve güçlü olması. Türkiye ekonomisinin tarihi boyunca enflasyon ile yaşamaya alışmış bir ekonomi olmasının da bunda payı var. İhracat patlaması var. Özellikle şirketler, bu tür parasal zorluklarla başa çıkmaya alışkın. Pandemi sonrası da dünyanın tüketiminin büyük bir bölümünü sağlayan Çin'den pazar aldılar. Alternatif bir merkez haline geldiler" yorumunda bulundu.

THE ECONOMİST'E KAPAK GİBİ CEVAP

Faiz indirimi ile enflasyonla mücadelenin olamayacağı ve Türkiye modelinin başarılı olamayacağı konusunda eleştirilere yer verilen yayına karşı Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de cevap verdi. Nebati, The Economist'in cevap olarak "İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Bizi izlemeye devam edin" açıklamasında bulundu.


ABD'NİN MEKTUBUNA SERT CEVAP

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD Hazine Bakanlığı'ndan Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerinde endişe yaratmasının anlamsız olduğunu belirterek, "Türkiye, dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir" dedi.
Bakan Nebati, şu değerlendirmede bulundu: "Müttefikimiz ve ticaret ortağımız ABD'nin, işletmelerini, ekonomimize yatırım yapmaya davet ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz, müttefikleriyle birlikte küresel ve bölgesel zorluklara karşı ortak çaba sarf etmeye ve iş birliğini güçlendirmeye önem veriyor. Ayrıca komşularımızla, başta turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde, yaptırımlara konu olmayan çerçevede ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız."



STİGLİTZ: SERT FAİZ ARTIŞLARI ENFLASYONU KÖRÜKLÜYOR
Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz şahin faiz politikalarının enflasyonu daha da kötü bir hale getirdiğini söyledi. Stiglitz, pandemi sonrası faaliyetlerin yeniden başladığı Çin gibi ülkelerde normale dönüş mücadelesinin sürdüğünü belirterek, "Küresel ekonominin daha önce yapılmamış bir şeye katlanmak zorunda kaldığını" söyledi.
Stiglitz, "Faiz oranlarını yükseltmek arz yönlü sorunları çözmüyor. Hatta durumu daha da kötüleştirebilir çünkü şu anda yapmak istediğimiz arz yönlü darboğazlara daha fazla yatırım yapmak. Ancak faiz oranlarını yükseltmek bu yatırımları yapmayı daha da zorlaştırıyor" dedi. Stiglitz, faiz oranlarını yükseltmenin daha fazla gıda ve enerji üretimini beraberinde getirmeyeceğini düşündüğünü söyledi ve "Sorunun temel kaynağına inmeyecekler ve asıl risk bunun işleri daha kötüleştirecek olması" diye ekledi.
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