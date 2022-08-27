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Rusya avro ve dolar kullanımını bıraktı! Artık sadece ruble geçerli!

Rus Devlet Bankası Başkanı Igor Schuwalow, Rusya Devlet Başkanı Putin’le yaptığı görüşmede, “Sadece ruble olarak çalışmaya geçtik. Ayrıca dost ülkelerden gelen diğer para birimlerini de kullanıyoruz. Ama şu an için avro ve dolarla işlem yapmıyoruz” dedi.

Rusya avro ve dolar kullanımını bıraktı! Artık sadece ruble geçerli!
Ekleme: 27.08.2022 - 18:38 Güncelleme: 27.08.2022 - 18:39 / Editör: Ozge Selin
Rusya avro ve dolar kullanımını bıraktı! Artık sadece ruble geçerli!
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasının ardından Batılı devletler, büyük uluslararası şirketler ve daha birçok kuruluşun yaptırım kararları aldığı Rusya yaptığı hamleler ile ekonomisini korumayı sürdürüyor.

Son olarak Rus Devlet Bankası Başkanı Igor Schuwalow ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı bir görüşmede dünyaya dikkat çeken mesajlar verildi.

Putin: VEB varlıkları dört trilyon [ruble] üzerinde

Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Vnesheconombank [VEB] ülkemizdeki en önemli kalkınma kurumudur. Grubun varlıkları dört trilyon [ruble] üzerinde ve kredi portföyü bir buçuk trilyon [ruble] üzerinde' ifadelerini kullandı.

'Altyapıyı yeniden inşa ettik'

Rus Devlet Bankası Başkanı Igor Schuwalow ise günümüz şartlarının kolay olmadığını vurgulayarak, 'Şubat ayından sonra ve Rusya Federasyonu'nun bankacılık sektörüne yönelik geniş kapsamlı yaptırımlar bankalar ve müşterilerimizle etkileşim kurmak için altyapıyı yeniden inşa etmek zorunda kaldık' dedi.

'Ruble ile çalışmaya geçtik'

Altyapıyı yeniden inşa etme çalışmamalarının başarılı bir şekilde üstesinden geldiklerini vurgulayan Schuwalos, 'Bugüne kadar Rus bankalarıyla, bazı yabancı bankalarla ve müşterilerimizle kapsamlı bir işbirliği kurduk. Sıklıkla dolar ve avro cinsinden işlemler yaptık. Özellikle de ihracat-ithalat işlemi olduğunda. Sadece ruble olarak çalışmaya geçtik. Ayrıca dost ülkelerden gelen diğer para birimlerini de kullanıyoruz. Ama şu an için euro ve dolar ile işlem yapmıyoruz' ifadelerini kullandı.
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