Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi!

Pakistan'da etkili olan ve yaşamı olumsuz etkileyen muson yağmurları nedeniyle ülkede acil durum ilan edildi.

Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ulusal acil durum ilan edildi.Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 670 bin 328 ev hasar gördü, 145 köprü yıkıldı. Seller ayrıca 3 bin 82 kilometre kara yoluna zarar verdi.Novşera kentinde birçok yerleşim birimi su altında kalırken, güvenlik güçleri önlem aldı. Halk su altında kalan evlerini terk etmek zorunda kaldı.