NATO ve Finlandiya'dan Türkiye mesajı

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında yapılan ilk toplantıda Türkiye ile Finlandiya'nın derin fikir birliğine vardığını söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de toplantıyı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde 28 Haziran'da imzalanan mutabakat çerçevesinde kurulan daimi ortak mekanizmanın ilk toplantısı, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapıldı.Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Finlandiya'nın derin fikir birliğine vardığını ifade etti.