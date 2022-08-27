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NATO ve Finlandiya'dan Türkiye mesajı

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında yapılan ilk toplantıda Türkiye ile Finlandiya'nın derin fikir birliğine vardığını söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de toplantıyı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

NATO ve Finlandiya'dan Türkiye mesajı
Ekleme: 27.08.2022 - 17:28 Güncelleme: 27.08.2022 - 17:28 / Editör: Ozge Selin
NATO ve Finlandiya'dan Türkiye mesajı
Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde 28 Haziran'da imzalanan mutabakat çerçevesinde kurulan daimi ortak mekanizmanın ilk toplantısı, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapıldı.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Finlandiya'nın derin fikir birliğine vardığını ifade etti.
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