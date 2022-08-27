  • USD: 18,20 - 18,23
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Macron'a Cezayir'de soğuk duş! Hakaret ve protestolara maruz kaldı!

Cezayir'e ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kalabalığı selamlamak istediğini esnada protesto ve hakaretlerle karşılaştı. Macron apar topar aracına bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Macron'a Cezayir'de soğuk duş! Hakaret ve protestolara maruz kaldı!
Ekleme: 27.08.2022 - 21:37 Güncelleme: 27.08.2022 - 21:40 / Editör: Ozge Selin
Macron'a Cezayir'de soğuk duş! Hakaret ve protestolara maruz kaldı!
Fransız basınındaki haberlere göre Macron, ülkenin kuzeybatısında Akdeniz'e kıyı Oran şehrinde gençlerle kaynaşmak için tarihi müzik dükkanı 'Disco Maghreb'i ziyaret ederek burada küçük bir kutlamaya katıldı.

SLOGANLAR ATILDI

Dükkandan çıkışta güzergahı üzerinde toplanan kalabalığı selamlamak isteyen Macron, Cezayirlilerin protestolarıyla karşılaştı. BFMTV'nin Twitter hesabından yayımladığı görüntülerde, Macron'un, kalabalık korumaları eşliğinde halkı selamlamaya çalıştığı görülüyor. Fransız cumhurbaşkanı, kalabalığın içine doğru yürüdüğü sırada 'Yaşasın Cezayir', 'Bir, iki, üç, Cezayir çok yaşa' sloganları yankılanmaya başlıyor.

Macron'a Cezayir'de soğuk duş! Hakaret ve protestolara maruz kaldı!

MACRON APAR TOPAR ARACINA BİNDİRİLDİ

Görüntülerde beyaz saçlı bir kişinin Macron'a 'Buradan defol git. Cezayir çok yaşasın.' dediği duyuluyor. Protestolardan sonra korumalarının Macron'u apar topar araca bindirmeye çalışması dikkati çekiyor. Fransız basınına göre Emmanuel Macron, ziyaretini kısa keserek şehirden ayrıldı.

Macron'a Cezayir'de soğuk duş! Hakaret ve protestolara maruz kaldı!

SEVENLERİ DE VARDI İDDİASI

RMC'nin Elysee Sarayı kaynaklarına dayandırdığı haberde, 'Macron'un yurt dışı seyahatlerinde ortamı hissetmek için halkla iç içe olmayı hep tercih ettiği, başkent Cezayir'de koşullar el vermeyince bunu Oran'da yapmak istediği' belirtilerek protesto edenlerin yanı sıra Macron'un sevenlerinin de orada olduğu ileri sürüldü.

ÇÖZÜM BEKLEYEN TARİHİ SORUNLAR

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir ve Fransa arasında uzun süredir yaşanan diplomatik krizden sonra 25 Ağustos'ta ülkeye yaptığı ziyaretinde, iki ülkeden ortak tarihçilerin yer alacağı sömürge dönemi arşivleri üzerinde çalışacak ortak bir komite kurulması kararını aldıklarını açıklamıştı.

Cezayir ile Fransa, yıllardır Fransız yetkililerin vermeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafataslarının iadesi başta olmak üzere, olağanüstü 4 tarihi dosyayı müzakere ediyor.

Macron'a Cezayir'de soğuk duş! Hakaret ve protestolara maruz kaldı!

Cezayir makamlarına göre, üçüncü dosya Fransa'nın 1960-1966 yıllarında Cezayir çölünde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat, dördüncü dosya ise Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasıyla ilgili.

Fransa, sömürgeciliğe karşı halk direnişinin sembol isimlerinden bazılarının kafataslarının 2020'de teslim edilmesi dışında Cezayir'in hiçbir talebine yanıt vermedi.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMIŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye menşeli ağların (Afrika'da) Fransa düşmanlığı ve Fransa karşıtı propaganda yürüttüğünü ileri sürdü. Macron, ayrıca, 'Türkiye, Rusya ve Çin'de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Tek bir düşman var, Fransa. Bunda hepsi birleşiyor.' diye konuştu.

Macron'a Cezayir'de soğuk duş! Hakaret ve protestolara maruz kaldı!

DIŞİŞLERİ'NDEN TOKAT GİBİ YANIT GELDİ

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir ziyareti sırasında Türkiye'yi hedef alan sözlerine çok sert yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç tarafından verilen yanıtta, 'Fransa'nın, en kısa zamanda, kendi sömürgeci geçmişiyle, ülkemiz dahil başka ülkelere ithamda bulunmadan yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini temenni ediyoruz.' denildi.
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuşuyor!
Bakan Koca'dan TUS açıklaması!
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor! Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Ünsal Ban evinde Ankara Kuşu ile birlikte yakalandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'su zammı' tepkisi
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor...
CHP'den yine ağaç katliamı! Boğaz manzarası için ağaçları kestiler
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi.
'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Dikkat çeken enerji vurgusu...
Enerji krizinde kemer sıkma politikası devrede: Avrupa’da önlemler sıkılaşıyor
Yunanistan'ın S-300 yalanı ortaya çıkmıştı! ABD'den Yunan tacizine kalkan...
Bakan Murat Kurum'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin açıklama
Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde
Rekabet Kurulu'na üst üste atamalar... Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!