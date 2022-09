İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! 'Türkiye’de şu an 120 terörist kaldı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah’ın izniyle Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim 2023’te Türkiye’yi terörden temizleyeceğiz. Türkiye’de şu an 120 terörist kaldı. Türkiye’nin gelecek nesilleri bir daha Amerika ve Avrupa tarafından terörle imtihan edilmeyecektir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şile'de 62 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen programa Bakan Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da katılım sağladı.Muhtarlarla gerçekleştirilen görüşme sonrası Bakan Soylu, Muharip Gaziler Derneği'ne ziyarette bulundu. Soylu, gazilerle sohbet etti. Program çerçevesinde ilçe sakinleriyle de bir araya gelen Soylu açıklamalarda bulundu.Terörün önümüzdeki yıl bitirileceğine değinen Bakan Soylu, “Yıllarca Karadeniz'e sızıp oradaki insanları tehdit eden terör örgütü mensuplarının tamamını temizledik. Artık Karadeniz tertemiz. Bizim zorlandığımız önemli yerlerden birisi olan Tendürek Dağı terör örgütünden temizlendi. Amanoslar dediğimiz bu hattın her biri artık tertemiz. Allah'ın izniyle Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim 2023'te Türkiye'yi terörden temizleyeceğiz. Türkiye'de şu an 120 terörist kaldı. Bir tek terörist bırakmadan ülkemizi tertemiz hale getireceğiz. Zeytindalı Harekatı'nda Amerika 'buraya giremezsiniz' dedi. Avrupa'nın bütün başkentleri 'Siz Afrin'e giremezsiniz' dedi. Bizim derdimiz Hakkari'nin ucundaki karşı alana Hakurk diye bir bölge var. Irak'ın Hakurk bölgesi. O bölgeyi terör koridoru yapacaklardı. Eğer Tayyip Erdoğan cesaretli olmasaydı biz oraya giremezdik. Amerika ve Almanya siz o bölgeye girerseniz bizim tanklarımızı kullanamazsınız dediğinde kendi mühimmatımız ne kadar yetecek diye endişe ettik. Bu ülkenin altyapısı ve sanayisi artık öyle bir noktaya gelmişti ki bir aylık süreç içerisinde Amerika ve Avrupa'nın bize verecek olduğu mühimmatı, bizim genç mühendislerimiz, 'Siz merak etmeyin biz yapacağız' dediler. Bizi yarı yolda bırakmadılar. Kendi mühimmatlarımızı yaparak bizlere teslim ettiler. Biz orada şu an terör örgütünü temizledik. Cerablus'ta Azez'de terör örgütünü temizledik. Bu ülkenin bütün güvenlik güçleri ahdetmiştir. Türkiye'nin gelecek nesilleri bir daha Amerika ve Avrupa tarafından terörle imtihan edilmeyecektir” dedi.Sözlerine devam eden Bakan Soylu, “Tayyip Erdoğan 21. yüzyılın başında iktidara geldiğinde geçmişte yaşanılan sorunları deneyimleyen bir milletin evladı olarak geldi. Bize Amerika parmak sallıyordu. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde Malazgirt'te 16 ilin valisi ile toplantı yaptı. Tek tek taleplerini aldı. Hakkari'de 2016 ile 2019 yılları arasında hiçbir öğrenci tıp fakültesini kazanamadı. Huzuru bulunca 2020 yılında 4 çocuk, 2021'de 19, 2022'de 26 çocuk Tıp Fakültesini kazandı. Eğer biz o çocuklara o imkan ve huzuru sağlamazsak, Türkiye bu noktaya gelmemiş olsa kandıracaklar ikna edecekler. Çocukları dağa çıkaracaklar. Çocukların dağa çıkabileceği herhangi bir zemin bırakmadık. Amerika Avrupa yedi dünyayı bir araya getirsen şu gıda krizi için Tayyip Erdoğan'a bel büker miydi? Bükmezdi. Eğer bu sorunu çözemeyecek olsaydık bize bel bükerler miydi? Irak'ı nasıl demokrasiye kavuşturmuşlarsa demokrasi getireceklermiş. Suriye'ye nasıl karıştırdılarsa Türkiye'de yıllardır çomak sokmak istiyorlar. Onlar bizi sevdikleri için değil zora düştüler. Önümüzdeki kış gıdasız kalacaklar diye korktular ve ürktüler. Rusya ve Ukrayna arasındaki problemi çözmek için Tayyip Erdoğan'dan destek istediler. Aksi takdirde ne bizim geleneklerimize ne dinimize tahammül etmiyorlar. Çünkü biz doğruları söylüyoruz.” diye konuştu.