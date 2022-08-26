Helsinki'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç Finlandiya ve Türkiye aleyhine gösteri yaptı!

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısının Finlandiya'da yapılmasına da karşı çıkan terör yandaşları, gösteride terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken terör örgütü eli kanlı terörist Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.Finlandiya Başbakanlık Müşteşarı Jukka Salovaara, bugün yapılacak toplantı için Türk heyetinin Finlandiya'ya geldiğini ve toplantı yeri ile saati hakkında güvenlik nedeniyle bilgi verilmeyeceğini belirtmişti.Finlandiya ve İsveç Türkiye ile tam dayanışma içinde olacağına söz verdiHelsinki'de yapılacak görüşmelerde, Türk heyetinin, protokol uyarınca İsveç ve Finlandiya'nın attıkları ve bundan sonra atacakları adımlarla ilgili bilgi alması ve protokolde yer alan unsurların bir an önce yaşama geçirilmesi çağrısında bulunması bekleniyor.İsveç ve Finlandiya başbakanları son bir haftada yaptıkları açıklamalarla, 'Türkiye ile imzalanan anlaşmanın gereklerini yerine getireceklerini, terörle mücadele konusunda farklı bir noktada olmadıkları' mesajlarını veriyor.Tüm bu gelişmeler yaşanırken toplantının yapılacağı bina önünde terör örgütü bez parçalarını taşıyan terör yandaşlarına müdahale edilmemesi dikkatlerden kaçmıyor.