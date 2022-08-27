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Esenyurt'ta onlarca evi su bastı! Vatandaş isyan etti

İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden bastıran yağmur hayatı felç etti. Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde onlarca evi su bastı. Evini 4 kere su basan Kadir Şaban, "Burayı 4 kere su bastı. Her seferinde belediyeyi arıyorum. Geleceğiz diyorlar ancak gelmiyorlar. Maddi manevi zarara uğradım. İSKİ ve belediye çalışmıyor. Herkes şikâyetçi. Burada kalan gençler vardı. Boğulmaktan son anda kurtuldular" ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta onlarca evi su bastı! Vatandaş isyan etti
Ekleme: 27.08.2022 - 00:32 Güncelleme: 27.08.2022 - 00:40 / Editör: Ozge Selin
Esenyurt'ta onlarca evi su bastı! Vatandaş isyan etti
İstanbul'da aniden bastıran yağmur su baskınlarına neden oldu. Esenyurt Akçaburgaz Mahallesinde onlarca evi su bastı.

ONLARCA EVİ SU BASTI!

Tavanlarına su dolan evlerin içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri ise İSKİ ve Belediye ekiplerini daha önce uyardıklarını, ancak yetkililerin duyarsız kaldıklarını söyledi.

Esenyurt'ta onlarca evi su bastı! Vatandaş isyan etti

'GELECEĞİZ DİYORLAR GELMİYORLAR'

Evini 4 kere su basan Kadir Şaban, 'Burayı 4 kere su bastı. Her seferinde belediyeyi arıyorum. 'Geleceğiz' diyorlar ancak gelmiyorlar. Bayramın 1'inci günü su bastı. O gün su basmadan önce İSKİ'yi aradım. 'Gelin benim evimi su basacak. Giderde sıkıntı var. Çekmiyor' diye. 'Geleceğiz' diyorlar gelmiyorlar.

Esenyurt'ta onlarca evi su bastı! Vatandaş isyan etti

'EVİN İÇİNDE ŞU AN 3 METRE SU VAR'

Dün yağmur yağdı. Bahçe su toplamaya başladı. Aradım İSKİ'yi tekrar 'benim evimi su basacak. Gelin kanalı açın' dedim. 'Geliyoruz' dediler. Akşam saat 18.00 oldu yine gelmediler. Benim evimi su bastı. En son saat 00.00'da geldiler. 'Bizim aracımız küçük' dediler. Ben 2 aydır söylüyorum. Gider kapalı hala açmadılar. Evin içinde şu an 3 metre su var.

Esenyurt'ta onlarca evi su bastı! Vatandaş isyan etti

'İSKİ BELEDİYE ÇALIŞMIYOR HERKES ŞİKAYETÇİ'

Bütün eşyalarım gitti. Maddi manevi zarara uğradım. İSKİ ve belediye çalışmıyor. Herkes şikâyetçi. Burada kalan gençler vardı. Boğulmaktan son anda kurtuldular' diye konuştu.
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