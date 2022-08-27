'Duş almayın, bez kullanın' diyen Almanya'da işler karışık: Yürümeyen merdiven...

Rusya ile restleşmenin faturası ağır oldu. Avrupa ciddi bir enerji krizi ile karşı karşıya kaldı. Kara kışa kazırlanan Almanya'dan peş peşe enerji tasarrufu açıklamaları geliyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de gaz ve elektrik fiyatlarının artmasının ardından enerji tasarrufu için kamuya ait birçok bina gece ışıklandırılmayacağı öğrenilmişti. Şimdi ise AVM'lerde bir bir yürüyen merdivenler durduruluyor.KARARTMAYLA BAŞLADIBerlin Eyaleti Çevre Tüketici ve İklimi Koruma Bakanı Bettina Jarasch, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ve enerji politikalarındaki tehditleri karşısında enerjinin dikkatli kullanılmasının önemine işaret ederek, "Bu özellikle de kamu sektörü için geçerli. Bu nedenle Berlin'de sorumlu olduğumuz binaları artık ışıklandırmayacağız." demişti.SICAK SUDAN VAZGEÇİLDİ1 Ekim-31 Mart arası dışında kamu binalarının ısıtılmaması, buralarda ve kreşlerde sıcaklığın 20 santigrat derece tutulması, kalorifer ve havalandırmaların daha az çalıştırılması, lavabolarda sıcak su kullanılmaması, kentte birçok yapının ışıklandırılmasına son verilmesi, yüzme havuzlarının gaz ile ısıtılmaması, spor salonlarının derecesinin 15 santigrat olması ve buralarda sıcak suyla duş alınmaması, fıskiye ve çeşmelerin kapatılması gibi tedbirler gelmişti.GAZ AKIŞI SAĞLANAMAZSA...Rusya'nın Avrupa'ya yönelik gaz yaptırımından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya'da sık sık tasarruf çağrısı yapılıyor. Gaz akışı sağlanmaz ise mevcut deponun 2.5 ay yeterli olacağı belirtiliyor.HER GÜN YENİ BİR ENERJİ TASARRUFU TAVSİYESİRusya'nın gaz silahını çekmesi ile enerji buhranı yaşayan Avrupa'da gazeteler, televizyonlar, dergiler ve siyasiler her gün yeni bir enerji tasarrufu tavsiyesinde bulunuyor. Son tavsiye ise kişisel hijyene kadar varmış durumda."DUŞ ALMAYIN, BEZ KULLANIN"Enerji krizi hakkında Südwest Presse gazetesine konuşan Baden-Württemberg Eyaleti'nin Başkanı Yeşiller Partisi üyesi Winfried Kretschmann, "Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa el ve yüz bezi var. Faydalı bir buluş." dedi.Bild gazetesinde yer alan haberde ise Satürn ve Galeria Karstadt Kaufhof mağazalarında bazı yürüyen merdivenler durduruldu. Şirket yetkilileri zaten enerji tasarrufu uyguladıklarını belirterek müşterileri etkilemeyecek şekilde mümkün olan yerlerde yürüyen nerdivenleri kapatacaklarını belirtti. Haberde; aşka mağazalarda da bu durumun düşünüldüğü belirtildi.