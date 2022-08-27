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Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki

Türkiye'nin Afrika coğrafyasındaki yükselen imajı Fransa'yı tutuşturdu. Cezayir'de açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'yi hedef alan küstah sözler sarf etti. Fransa'nın meydanı boş bıraktığı için ülkesine yönelik muazzam bir manipülasyon yürütüldüğünü öne süren Macron, "Türkiye, Rusya ve Çin'de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var" şeklinde konuştu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Emmanuel Macron'un Cezayir'e yapmakta olduğu ziyaret sırasında diğer bazı ülkelerle birlikte ülkemizi hedef alan beyanlarda bulunması son derece talihsizdir." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki
Ekleme: 27.08.2022 - 11:57 Güncelleme: 27.08.2022 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir'e yapmakta olduğu ziyaret sırasında diğer bazı ülkelerle birlikte ülkemizi hedef alan beyanlarda bulunması son derece talihsizdir.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün geldiği Cezayir'in başkenti Cezayir'deki Saint-Eugene Hristiyan ve Yahudi mezarlığına ziyarette bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı, inkar edilse de 5 yıldır Afrika kıtası ve gençliğine yönelik yeni bir politika yürüttüğünü söyledi.

Macron, Fransa'nın Afrika'ya yönelik geçmişi nedeniyle eleştirildiğini ancak zaman alsa da kıtada ülkesine yönelik güven inşa edeceklerini savundu.

TÜRKİYE'Yİ DE HEDEF ALDI
Fransa meydanı boş bıraktığı için ülkesine yönelik muazzam bir manipülasyon yürütüldüğünü, Fransa'nın bu nedenle hedefe konulduğunu savunan Macron, "siyasal İslamcı" aktivistlerin Fransa düşmanlığı yaptığını ve bunu yaydığını iddia etti.
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