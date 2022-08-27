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Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'ya itidal çağrısı! 'Çatışmaları büyük endişeyle takip ediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Libya’da devam eden ve sivillerin de ölümüne neden olan çatışmaların büyük bir endişeyle takip edildiğini belirterek, "Sahada büyük çabalarla tesis edilen sükunetin korunması, Libya’nın güvenliği, istikrarı ve geleceği bakımından kritik önemdedir. Tarafları, bunun idrakiyle hareket etmeye, itidal ve sağduyuya davet ediyor; çatışmaları derhal durdurmaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'ya itidal çağrısı! 'Çatışmaları büyük endişeyle takip ediyoruz'
Ekleme: 27.08.2022 - 22:02 Güncelleme: 27.08.2022 - 22:34 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'ya itidal çağrısı! 'Çatışmaları büyük endişeyle takip ediyoruz'
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Libya'da devam eden ve sivillerin de ölümüne neden olan çatışmaların, büyük endişeyle takip edildiği belirtildi.

Libya'da sahada büyük çabalarla tesis edilen sükunetin korunmasının, Libya'nın güvenliği, istikrarı ve geleceği bakımından kritik önem taşıdığı belirtilen açıklamada, 'Tarafları, bunun idrakiyle hareket etmeye, itidal ve sağduyuya davet ediyor; çatışmaları derhal durdurmaya çağırıyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Şiddetin artması, Libya halkının kalıcı barış ve istikrara kavuşma azmini ve başta seçimlerin düzenlenmesi olmak üzere siyasi sürecin ilerletilmesi vizyonunu da riske atmaktadır. Bu bakımdan, tarafların silahları susturmalarını ve bir an önce sorunlarını barışçıl yollarla çözüme kavuşturmaya odaklanmalarını bekliyoruz.'

Türkiye'nin, Libya'nın kalıcı istikrar, refah ve güvenliği için Libya halkının da arzu ve beklentileri çerçevesinde, adil, hür ve ülke sathında seçimlerin bir an önce yapılmasını elzem gördüğü ifade edilen açıklamada, 'Bu bağlamda, BM kolaylaştırıcılığında hukuki altyapı çalışmalarının süratle tamamlanması gerekmektedir.' değerlendirmesi yapıldı.

Bu hedefler doğrultusunda Türkiye'nin bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da Libyalı kardeşlerinin yanında durduğunun altı çizilen açıklamada, kalıcı barış ve istikrarın tesisi için her türlü desteğin sağlanmasına devam edileceği vurgulandı.

Ne olmuştu?
Libya'nın başkenti Trablus'ta bu sabah ülkenin batısında faaliyet gösteren iki grup arasında başlayan çatışmalarda 12 kişinin öldüğü, 87 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) Başbakan atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu belirtilmişti.


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