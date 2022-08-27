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Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla Şile'deki vatandaşlara seslendi! İnanıyorum ki çok daha farklı bir ses getireceksiniz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun programı sırasında telefon bağlantısıyla Şile'deki vatandaşları selamladı. "İnanıyorum ki sizler önümüzdeki seçimlerde artık Şile'de çok daha farklı bir ses getireceksiniz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan "Bu kaleyi kimse yıkamaz." yanıtı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla Şile'deki vatandaşlara seslendi! İnanıyorum ki çok daha farklı bir ses getireceksiniz!
Ekleme: 27.08.2022 - 23:26 Güncelleme: 27.08.2022 - 23:33 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla Şile'deki vatandaşlara seslendi! İnanıyorum ki çok daha farklı bir ses getireceksiniz!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Soylu'nun Alacalı Mahallesi'ndeki ziyareti esnasında telefonla bağlanarak, buradaki vatandaşları selamladı.

Vatandaşlara seslenen Erdoğan, 'İnanıyorum ki sizler önümüzdeki seçimlerde artık Şile'de çok daha farklı bir ses getireceksiniz. Şile zaten bizim için bir kale. Dolayısıyla Şile'nin kalesinden inşallah çok daha farklı bir ses getireceğinize inanıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.' dedi.

'BU KALEYİ KİMSE YIKAMAZ'

Bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine, 'Bu kaleyi kimse yıkamaz Cumhurbaşkanım.' diye seslendi.
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