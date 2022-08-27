Camide planlı provokasyon! Kameramanı bakın kim çıktı: Yeni görüntüler...

Ümit Özdağ, dün cuma namazında provokasyona soyundu. Camide imama 'Atatürk'ü anmayacak mıyız' diye bağırarak provokasyona kalkışan Ümit Özdağ'ın planlı olarak bunu yaptığı yeni görüntülerle kanıtlandı.

Suriyeliler üzerinden birçok defa provokasyona kalkışan, ancak söylemlerinin yanlış olduğunun belgelenmesinin ardından her seferinde paylaştığı tweet'leri silen Ümit Özdağ, bu sefer de cuma namazında provokasyona kalkıştı.CAMİDE PROVOKASYON!Cuma namazında cami imamının hutbe okuduğu esnada bağıran Özdağ "Atatürk'ü anmayacak mıyız" dedi.Özdağ'ın 'şovunu' planlı bir şekilde yaptığını kanıtlayan görüntülere ulaşıldıGÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN BAŞKAN YARDIMCISIÜmit Özdağ'ın kamera açtırıp kendini çektirdiği ve görüntüyü çeken kişinin de Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur olduğu ortaya çıktı.