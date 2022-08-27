Başkan Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti!

Başkan Erdoğan Beylerbeyi Mahallesi'ndeki bir pastanede vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan, çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara hediyeler verdi.

Vahdettin Köşkü'ndeki çalışmalarının ardından Beylerbeyi Mahallesi'ne geçen Başkan Erdoğan, bir pastaneye girdi.VATANDAŞIN YAKINIYLA TELEFONDA KONUŞTUBurada bir süre oturan, çay ve kahve ikramı eşliğinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu.ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTIYakından ilgilendiği çocuklara oyuncak dağıtan Başkan Erdoğan, daha sonra pastaneden ayrıldı.