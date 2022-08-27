Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olacak olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Hayalim' dediği Kanal İstanbul ile ilgili ortaya atılan iddialara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yanıt geldi. Kurum, vatandaşların talep ve ihtiyaçları nedeniyle bir imar değişikliği yapıldığını, projeden vazgeçilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.BAKAN KURUM'DAN KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASIÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kurum, Kanal İstanbul'dan vazgeçildiği iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, "Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik.İmar planları yürürlükte." dedi."YAPILAN İMAR UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ""Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz." diyen Kurum, "Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği!"NE OLMUŞTU?Cumhuriyet Gazetesi, "Bakanlık, Erdoğan'ın çılgın proje dediği 'Kanal İstanbul'un planlarını devre dışı bırakmış!" şeklinde bir haber yayınladı. Bugün yayınlanan haberde, Kanal İstanbul ile ilgili görülen bir mahkemede, projenin 26 Temmuz 2022'de sessiz sedasız iptal edildiğinin ortaya çıktığı iddia edildi. Bakan Kurum verdiği yanıt ile, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bu haberin çarpıtma olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını açıkladı.KANAL İSTANBUL PROJESİYılda yaklaşık 43.000 geminin geçtiği İstanbul Boğazı, en dar yeri 698 m olan doğal bir su yoludur. Gemi trafiğinde tonajlardaki artış, teknolojik gelişmeler sonucu gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle akaryakıt ve benzeri diğer tehlikeli/zehirli maddeleri taşıyan gemi (tanker) geçişlerinin artması, İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturmaktadır.İstanbul Boğazı'nda su yolu ulaşımını riske eden keskin dönüşler, kuvvetli akıntılar ve transit gemi trafiği ile dik kesişen kent içi deniz trafiği mevcuttur. Boğaz'ın her iki yakasında yüzbinlerce sakin yaşamaktadır. Boğaziçi gün içinde milyonlarca İstanbullu için ticaret, yaşam ve geçiş yeridir. Boğaz, geçen gemi trafiğinin oluşturduğu riskler açısından her geçen yıl daha tehlikeli hale gelmektedir. 100 yıl öncesinde 3-4 bin olan yıllık gemi geçiş sayısı artmış ve bugün 45-50 bine ulaşmıştır.Seyir emniyetinin arttırılması için uygulanan tek yönlü trafik organizasyonu nedeniyle büyük gemiler için Boğaz'da ortalama bekleme süresi, beklemeye takılan her gemi için yaklaşık 14,5 saattir. Bekleme süresi bazen gemi trafiğine ve hava şartlarına bazende yaşanacak bir kaza veya arızaya bağlı olarak 3-4 günü,hatta haftayı bulabilmektedir.Bu çerçevede, İstanbul Boğazı'na alternatif bir geçiş koridorunun planlanması zorunlu hale gelmiştir. Kanal İstanbul ile günde 500 bin yolcuyu seyahat ettiren şehir hatlarıyla transit geçiş yapan gemilerin 90 derecelik dik kesişmelerinin yaratacağı ölümcül olabilecek kaza risklerinin önüne geçilerek, halkımız için güvenli bir seyahat sağlanabilecektir. Aynı zamanda kent içi ulaşımda denizyolunun payının arttırılması mümkün olabilecektir.Bu bağlamda, Kanal İstanbul Projesi'nin amacı,KANAL İSTANBUL GÜZERGAHIKanal İstanbul Projesinin güzergâhının belirlenmesi için 5 ayrı alternatif koridor üzerinde çalışılmıştır. Alternatif güzergâhların çevresel etkileri ve yerüstü su ve toprak kaynaklarına, yeraltı su kaynaklarına, ulaştırma ağlarına, kültür ve tabiat varlıklarına etkileri incelenmiştir. Ayrıca, inşaat maliyeti ve süreleri kıyaslanmıştır.Kanal İstanbul'dan dünya denizlerinde dolaşan en büyük konsept gemi olarak belirlenen boyu 275 metre, draftı maksimum 17 metre olan ve ortalama 145.000 tonluk tankerlerin geçişine imkân sağlayacak bir tip enkesit kullanılarak, koridorlar mukayese edilmiş ve Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos doğusunu takip eden güzergâh en uygun koridor olarak belirlenmiştir.TEKNİK ÖZELLİKLERİKanalın uzunluğu yaklaşık 45 km, taban genişliği minimum 275 metre ve derinliği 20,75 metre olacaktır. Ülkemizin jeopolitik ve stratejik üstünlüğüne, sosyoekonomisine, istihdam ve güvenliğine faydası olabilecek, ülkemizi 2040 ve 2071 hedeflerine taşıyacak bölgesel gelişmeler ve projeksiyonlar dikkate alınarak proje boyutlarında iyileştirme yapılabilir.