Almanya'da enerji tasarrufu için AVM'lerdeki yürüyen merdivenler durduruldu!

Enerjide büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı olan Avrupa ülkeleri, çeşitli tasarruf yöntemlerine başvurmayı sürdürüyor. Son olarak AVM'lerle ilgili yeni kararlar alan Almanya, yürüyen merdivenleri durdurdu.

Büyük ölçüde Rusya'dan gelen gaza bağımlı olan Almanya, son yılların en büyük enerji krizini yaşıyor.Alman hükümeti, Rusya'dan gelen gaz arzının azalması nedeniyle ve Rus gazına bağımlılığı azaltmak için alınan enerji tasarrufu önlemlerini geçtiğimiz günlerde onayladı. Böylece gaz kullanımının yaklaşık yüzde 2 oranında azaltılması hedefleniyor.Bild'de yer alan haber.AVM'LERDE ENERJİ TASARRUFU DÖNEMİAlman yayın kuruluşu Bild'in haberine göre Almanya'da bulunan AVM'lerde de yeni kurallar yürürlüğe girdi.Merkezlerdeki elektrikli yürüyen merdivenlerin kullanımı durduruldu.Bariyerlerle kapatılan merdivenlere bilgilendirme afişleri asılırken mağaza yöneticileri bu kuralın oluşturulan birimlerce denetlendiğini söyledi.