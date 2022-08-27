ABD'den Gülşen açıklaması! İmam hatiplilere yönelik skandal sözlere destek!
Konserinde imam hatip liselilere hakaret eden şarkıcı Gülşen ile ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. ABD Dışişleri, Gülşen'in skandal sözlerini 'ifade özgürlüğü' olarak niteledi.
ABD Dışişleri Bakanlığından, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sarfettiği 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' sözlerine destek niteliğinde bir açıklama geldi.
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ABD Dışişleri Bakanlığı, 'ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz.' dedi.