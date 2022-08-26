Yunanistan sınırını zorluyor! Yunan medyasından Dedeağaç manşetleri! Türkiye’nin sadece 20 km uzağına askerler yerleşecek

Birkaç yıl öncesine kadar neredeyse hiç kullanılmıyordu, ABD tankları ve zırhlı araçlarını taşıyan gemilerin bir bir demir atmasıyla bütün gözlerin çevrildiği nokta haline geldi.ABD gemilerinden inen askeri teçhizat miktarı, 2021'de bir önceki yıla göre 14 kat artarak 3 bin 100 'parçaya' ulaştı. Pentagon, 'parça' terimini tanktan mühimmata her türlü teçhizat için kullanıyor. 2022'de ise bu sayıya şimdiden ulaşıldı. Türkiye'ye yalnızca 20 kilometre mesafede yer alıyor. Ağustos ayı başında limana yanaşan 290 metre uzunluğundaki ABD gemisi USNS MENDONCA, Dedeağaç'a şimdiye kadar demirleyen en büyük araç oldu. USNS MENDONCA'nın öncekilerden farkı ise, boştu. Amerikan donanmasına ait yaklaşık 35 bin tonluk lojistik gemisine, Balkanlar ve Doğu Avrupa'dan ABD'ye geri götürülecek ekipman ve araçlar yüklendi.Avrupa dan ABD ye geri götürülecek ekipman ve araçlar yüklendi. USNS MENDONCA'nın ayrılışından günler sonra, Batı Trakya'daki Dedeağaç'ın sürpriz bir konuğu vardı. Washington'da Türkiye karşıtı neredeyse her hamle ve tasarının altında imzası olan Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Dedeağaç Limanı'nı ziyaret etti. Liman yönetimi tarafından 'resmi' olmayan ziyaretin fotoğrafları paylaşıldı, Yunan medyası Bob Menendez'in Ege Denizi'ndeki İspeçe Adası'na uğradığını da yazdı.Kathimerini, Menendez'in Yunanistan gezisinde Türkiye'ye Rusya'dan S-400 yeni hava savunma sistemi almaması için 'açık mesaj' gönderdiğini belirtip ABD'li siyasetçinin skandal bir röportajına sayfasında yer verdi. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye F-16 satılmasına karşı olduğunu belirten Bob Menendez'in röportajının başlığı, 'Türkiye'ye çınlayan bir mesaj-NATO'ya ait olduğunu gösterinceye kadar Türkiye'ye F-16 yok.' Türkiye 'yönünü değiştirince'ye kadar F-16 satışına destek vermeyeceğini vurgulayan ABD'li siyasetçi, Dedeağaç limanının jeostratejik rolüne dikkat çekip Batı Trakya kentinde artan Amerikan varlığına övgüler dizdi.