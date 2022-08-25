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Yasaları takmadı görevden alındı!

Boğaziçi Üniversitesi’nde İktisat Bölüm başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, görevden alındı.

Ekleme: 25.08.2022 - 23:58 Güncelleme: 26.08.2022 - 00:00 / Editör: Ozge Selin
Yasaları takmadı görevden alındı!Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Zenginobuz hakkında açılan soruşturmaların sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi için bu işlemin gerçekleştiğini duyurdu. Hakkında farklı tarihlerde 3 ayrı soruşturma açılan Zenginobuz'un öğretim üyeliğinden de uzaklaştırıldığı öğrenildi.

ÖĞRENCİLER ZARAR GÖRMESİN

Boğaziçi Rektörlüğü, Zenginobuz'un bazı tasarruflarının üniversite ve öğrencilere daha fazla zarar vermesinin önüne geçmek için bölüm başkanlığı görevinden de alındığını doğruladı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, yasal mevzuata aykırı tasarruflarda bulunduğu gerekçesiyle Zenginobuz hakkında 11.08.2022, 16.08.2022 ve 17.08.2022 tarihlerinde 3 farklı disiplin soruşturması açmıştı.

ENGELLEMEYE DOYMADI

Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre, Prof. Zenginobuz, yönetmeliğin ön gördüğü usullerle bölüm birincisi olarak belirlenmiş öğrencilerin mezuniyet töreni sırasında birincilik ödüllerini almasını engelledi. İktisat bölümüne tanınan kota çerçevesinde alınacak yabancı uyruklu öğrencilerin belirlenmesini reddetti. Bölüme atanmış tam zamanlı Dr. Öğr. Üyesi'nin ders vermesini engelledi.

ÖĞRENCİNİN HAKKINI GASP ETTİ

Prof. Zenginobuz'un bir öğrencinin eğitim hayatını etkileyen hak ihlali ile ilgili başlatılan ceza soruşturmasında, mahkeme kararına rağmen ek sınav hakkını aylarca reddettiği ortaya çıktı. Zenginobuz'un tebliğ edilen mahkeme kararına ve Üniversite Yönetim Kurulu kararına rağmen öğrencinin hakkını ertelediği iddia edildi.

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