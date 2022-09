Tüm gözler saat 17:00'de! Piyasalar Fed Başkanı'ndan gelecek haberi bekliyor...

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi, ABD ile Çin'in New York borsasına kote şirketlerin denetimi konusunda anlaşmaya yakın olduğu haberleriyle dalgalı bir seyir izleniyor.Çin ile ABD'nin, Amerikalı regülatörlerin New York borsasına kote Çin şirketlerini denetlemesi konusunda anlaşmaya yakın olduğu haberleri, dün mali teşvik paketi duyurusuyla Asya borsalarında oluşan pozitif havanın bugüne taşınmasını sağladı. Anlaşmanın mgerçekleşmesinin, birçok Çinli şirketin Amerikan borsasından çıkarılması tehdidini önleyebileceği belirtiliyor.Buna karşın Fed Başkanı Powell'ın gelecek dönem para politikalarına ilişkin Jackson Hole'da myapacağı değerlendirmeler öncesi ABD ve Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları satıcılı seyrediyor.Powell'ın bugün yapacağı konuşmada, enflasyonla mücadele konusunda taahhüdü yinelemesi beklenirken, satır aralarında verilecek mesajların tonunun fiyatlamalara yön vermesi bekleniyor. Para piyasası fiyatlamalarında, hafta başında yüzde 50'lere kadar inen Fed'in eylül ayında 75 baz puanlık faiz artırım ihtimali, halihazırda yüzde 61,5'e yükselmişdurumda...Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ise bankanın gelecek ayki toplantısına yönelik belirsizlikleri gündemde tuttu. Kansas City Fed Başkanı Esther George, bankanın gelecek ay faiz oranını ne kadar artıracağını tahmin etmek için çok erken olduğunu, enflasyon ve iş gücü piyasasına ilişkin önemli verilerin henüz gelmediğini söylediAtlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ile Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da George'nin açıklamalarını destekleyici ifade kullanarak, faiz artırımının 50 baz puan mı 75 baz puan mı olacağına karar vermediklerini bildirdi.St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise para politikasına ilişkin şahin değerlendirmelerde bulunmaya devam etti. Bullard, yüksek enflasyonun birçok kişinin tahmininden daha kalıcıolmasını beklediğini ve faiz oranlarının henüz fiyat baskılarını azaltmaya başlayacak kadar yüksek olmadığını söyledi.Makroekonomik veri tarafında, dün ABD ekonomisinin ikinci çeyreğe ilişkin daralma verisi yüzde 0,6'ya revize edildi. Öncü tahminlerde, ülke ekonomisinin yüzde 0,9 daraldığıbildirilmişti. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ise beklentilerin aksine düşüş göstererek 243 bine geriledi.Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,98, S&P 500 endeksi yüzde 1,41 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,67 değer kazandı. Dolarendeksi dün 108'in altını görse de bugün yeniden 108,5'te dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün 2 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,12'den düşüşe geçerek yüzde 3,05'e geriledi.Avrupa'da enerji krizi gündemin odağındaki yerini korurken, Hollanda'da eylül vadeli doğal gaz fiyatları 316 avroyu test etti. Artan fiyatlar nedeniyle önde gelen bazı şirketler, geleceğe dönük projeksiyon yapamamaları nedeniyle üretimi kısarak kapasiteyi düşürme kararı almaya başladı. Dün açıklanan Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi de ağustosta 88,5 puanla Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyerek, iş ortamında bozulmanın sürdüğünü teyit etti. Öte yandan Almanya ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü. Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 geriledi. Avro/dolar paritesi, dün yüzde 1'in üzerini test etmesine karşın bu seviyelerde kalıcı olamadı ve yeniden 0,9960 seviyesine geri çekildi. Asya tarafında geçen haftadan bu yana Çin Merkez Bankası'nın attığı politika adımlarının mali teşvik paketi ile desteklenmesi yatırımcı risk iştahını artırırken, bugün New York borsasına kote şirketlere ilişkin çıkan haberlerle bölge borsalarında pozitif hava devam etti. Japonya'da açıklanan veriler ülkede enflasyonun ağustosta önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 2,9'a yükseldiğini ortaya koydu. Ülkede yüzde 2'lik hedefin üzerine çıkan enflasyona karşın aşırı gevşek para politikasının sürdürülmesi beklenirken, Japonya Merkez Bankası yetkilileri de faiz artırma gibi bir rekabete katılmanın zamanı olmadığını belirtti.Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 değer kazandı. Yurt içinde dün, Borsa İstanbul'da bankacılık sektörü öncülüğünde yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 2,50 değer kazanarak 3.136,77 puan ile kapanış rekoru tazeledi.Dolar/TL ise dün yüzde 0,09 artışla 18,1678'den kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,1770'ten işlem görüyor. Analistler, yatırımcıların merkez bankalarının aksiyonlarına ilişkin daha fazla netlik beklediğini belirterek, bugün Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu kapsamında Powell'ın yapacağı değerlendirmelerin piyasaların yön tayininde etkili olacağını söyledi. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi'nin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 ve 3.200 seviyelerinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:09.00 Almanya, eylül ayı tüketici güven endeksi15.30 ABD, temmuz ayı kişisel gelir ve harcamalar15.30 ABD, temmuz ayı dış ticaret dengesi17.00 ABD, ağustos ayı Michigan tüketici güven endeksi17.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşması