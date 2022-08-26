TSK yeni nesil süper silahına kavuşuyor: Havada tek bir füze bırakmayacak

Türkiye, yeni nesil bir silahına daha kavuşuyor. Dünyada sayılı ülkenin elinde yer alan klasik mühimmatları tarihe karıştıracak sistemin ilk prototipi eylül ayında Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

Türkiye, yeni nesil bir silahına daha kavuşuyor. Dünyada sayılı ülkenin elinde yer alan klasik mühimmatları tarihe karıştıracak sistemin ilk prototipi eylül ayında Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Savunmadaki Türkler programı bu hafta teslim için gün sayan NAZAR Lazer Elektronik Harp Sistemi'ni gündemine aldı.