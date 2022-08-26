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SİPER adım adım yükseliyor! Malazgirt’in yıldönümünde ecdadın şanına yakışır bir başarı!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında geliştirilen uzun menzilli hava savunma füze sistemi SİPER projesi adım adım yükseliyor. Yeni gelişmeyi duyuran Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Büyük Taarruz ve Malazgirt'in yıldönümünde ecdadın şanına yakışır bir başarı! SİPER son test atışında yüksek hızlı hedeflerde 100 km'yi gözüne kestirdiğini gösterdi. SİPER, bu vuruş başarısıyla bir aşamayı daha tamamladı" ifadelerini kullandı.

SİPER adım adım yükseliyor! Malazgirt’in yıldönümünde ecdadın şanına yakışır bir başarı!
Ekleme: 26.08.2022 - 21:22 Güncelleme: 26.08.2022 - 21:36 / Editör: Ozge Selin
SİPER adım adım yükseliyor! Malazgirt’in yıldönümünde ecdadın şanına yakışır bir başarı!
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında geliştirilen uzun menzilli hava savunma füze sistemi SİPER projesinde bir aşama daha başarıyla tamamlandı.

'ECDADIN ŞANINA YAKIŞIR BAŞARI!'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gelişmeyi sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle duyurdu:

'Savunma sanayiimizden Büyük Taarruz ve Malazgirt'in yıldönümünde ecdadın şanına yakışır bir başarı! Uzun menzilli hava savunma füze sistemimiz SİPER adım adım yükseliyor.

SİPER adım adım yükseliyor! Malazgirt’in yıldönümünde ecdadın şanına yakışır bir başarı!

BİR AŞAMAYI DAHA TAMAMLADI!

SİPER son test atışında yüksek hızlı hedeflerde 100 km'yi gözüne kestirdiğini gösterdi. SİPER, bu vuruş başarısıyla bir aşamayı daha tamamladı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. '

SİPER füzesinin test atışı Sinop Test Merkezi'nde ASELSAN-ROKETSAN işbirliğinde gerçekleştirildi. SİPER füzesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyor.

SİPER adım adım yükseliyor! Malazgirt’in yıldönümünde ecdadın şanına yakışır bir başarı!

Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen SİPER, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasına imkan verecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yerli sistemlere katmanlı bir hava savunması oluşturulması amaçlanıyor.

SİPER adım adım yükseliyor! Malazgirt’in yıldönümünde ecdadın şanına yakışır bir başarı!

Bu kapsamda ilk olarak alçak irtifa Korkut sistemlerinin seri üretim ve teslimatlarına başlandı ve halen devam ediyor. Sonrasında portatif özellikli araçtan ve omuzdan atılan alçak irtifa Sungur hava savunma sistemleri hizmete alındı. Hisar-A+ ve Hisar-O+ hava savunma sistemlerinin de ilk teslimatları yapılırken, seri üretimleri de bir yandan sürüyor.

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