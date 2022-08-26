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Şebnem Köker''in ölümünü aydınlatacak 6 soru! Acılı babadan yürek burkan sözler!

İstanbul Kadıköy’de kaldığı pansiyonun 3.katından düşerek hayatını kaybeden Şebnem Köker’in acılı babası konuştu. Cinayetin sır perdesinin henüz aralanmadığı ve failin tutuksuz yargılandığını söyleyen acılı baba “Kızımın katil zanlısını demir parmaklılar arkasında görmeden son nefesimi vermek istemiyorum” dedi. Öte yandan cinayetle ilgili çelişkili konularla ilgili 6 soru soran baba katili bu soruların cevabının ortaya çıkaracağını ifade etti.

Şebnem Köker''in ölümünü aydınlatacak 6 soru! Acılı babadan yürek burkan sözler!
Ekleme: 26.08.2022 - 09:40 Güncelleme: 26.08.2022 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Şebnem Köker''in ölümünü aydınlatacak 6 soru! Acılı babadan yürek burkan sözler!

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz haziran ayında bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden İzmirli Şebnem Köker'in (29) ölümünün üzerindeki sır perdesi, 447 gündür
aralanmadı.

ÖLÜME GÖTÜREN PENCEREDE BİRDEN ÇOK İZ

İletişim bilgilerinin dava dosyasına yeni gelişmeler getirmesi beklenirken asıl önemli gelişme penceredeki parmak izleriyle oluştu. Mahkeme sanığa ait parmak izlerinin belirlenmesini
isterken genç kadını ölüme götüren pencerede birçok parmak izi tespit edildi.

Mahkemenin istediği parmak izlerinin grafik halinde dosyaya konmasının ardından aydınlatılamayan ölüm olayına ilişkin şüpheler artmaya devam etti.

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Genç kadının ölümüne ilişkin müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Timuçin Bayhan hakkındaki suçlamaları kabul etmezken,
447 gündür dedektif gibi çalışan baba Abdullah Köker, "Kızımın katil zanlısını demir parmaklılar arkasında görmeden son nefesimi vermek istemiyorum" dedi.

Baba Köker, 6 sorunun cevabının cinayeti aydınlatacağını dile getirerek o soruları şöyle sıraladı:

1. Otelde hiç kalmayan, gelmediğini iddia eden İbrahim E.'nın parmak izi, nasıl oldu da pencere pervazında çıktı?
2. Otel odasındaki pervazda, Şebnem'in iç çamaşırında ve duvarda bulunan, bir kadına ait olduğu belirlenen kan izlerinin sahibi kim?
3. Pencere pervazında neden Şebnem'in hiç parmak izi yok?
4. Odadaki sigara izmaritinden bir kadına ait olduğu belirlenen DNA örneği kime ait?
5. O pencereden düşüş şekli, neden intihar ederek atlayan bir kişinin düşüş şekline benzemiyor?
6. Pencere kenarında bulunan kulaklık, Şebnem'in telefonu yanında değilse hangi cihaza takılıydı?
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