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Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi

Bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi.

Ekleme: 26.08.2022 - 17:23 Güncelleme: 26.08.2022 - 17:27 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi
Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, 'İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.' şeklindeki beyanda bulundu.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen hakkında imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı.

Gülşen tutuklandı
Bunun üzerine şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Çolakoğlu'nun Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verildi.

Şarkıcının tutukluluğuna itiraz edilidi
DHA'nın haberine göre; öte yandan Şarkıcı Gülşen 'in avukatı Emek Emre tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunuldu.
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